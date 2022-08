Guvernul majorează premiile sportivilor

Performanţele de excepţie obţinute de sportivii autohtoni în această vară au sensibilizat autorităţile, care au decis să umble la cuantumul premiilor financiare. Premierul Nicolae Ciucă a anunţat majorarea cu 50% a premiilor sportivilor români care au obţinut performanţe la competiţiile internaţionale. Şeful Executivului a precizat că decizia va fi pusă în practică la următoarea şedinţă de Guvern. Premierul a spus, în cadrul la ceremoniei de acordare a unor distincţii sportivilor români care au obţinut performanţe la competiţiile internaţionale, că speră ca performanţa să îi inspire şi pe guvernanţi să performeze: „Am avut o analiză la nivel guvernamental, am discutat împreună cu domnul secretar genrral, cu Ministerul Finanţelor şi am luat decizia ca în şedinţa de Guvern, nu cea de mâine (nr.r. astăzi), pentru că timpul este foarte scurt, ci în umătoarea, să majorăm premiile care vă sunt acordate prin Hotărârea de Guvern 1447/ 2007 cu 50%. Am făcut un gest pentru a recompensa meritul lui Daid Popovici, după 48 de ani, am fi vrut să facem acelaşi gest pentru toată lumea, în momentul de faţă bugetul atât ne permite şi sper ca, în funcţie de rezultate, performanţa să ne inspire şi pe noi şi să performăm din punct de vedere administrativ, să putem să avem rezultate economice şi financiare mai bune, să putem să asigurăm o recunoaştere pe măsura eforturilor dumneavoastră. Prezenţa noastră aici vi se datorează, se datorează eforturilor pe care le-aţi făcut, pasiunii şi devotamentului cu care v-aţi pregătit şi desigur rezultatelor pe care le-aţi obţinut. Prin rezultatele voastre, aţi reuşit să aduceţi bucurie şi emoţie pentru toţi românii, pentru că am văzut, din nou, drapelul ridicându-se la cel mai înalt nivel, pe catarg. Am ascultat cu toţii de acasă imnul României de mai multe ori şi, prin felul acesta, recunoaşterea pe care o meritaţi pe deplin cred că reprezintă felicitatea pe care noi astăzi vi-o adresăm în semn de apreciere şi consideraţie pentru ce aţi făcut pentru ţară”. Nicolae Ciucă a arătat că, de foarte multe ori se spune că sportivii sunt cei mai buni ambasadori ai României: „Aşa este, datorită rezultatelor, ambiţiei şi eforturilor, reuşiţi să duceţi însemnele României pe toate continentele lumii. Ştim foarte bine că v-aţi pregătit în condiţii nu tocmai normale. În ultimii ani, criza pandemică a afectat şi domeniul sportiv şi, cu toate acestea, când probabil nimeni nu se mai aştepta să avem acest moment de satisfacţie şi mândrie naţională, voi aţi reuşit ca la competiţiile la care aţi participat să obţineţi rezultate deosebite”.

Premierul a arătat că „tonul” l-a dat David Popovici, în urmă cu o lună şi jumătate, când a reuşit să obţină o performanţă remarcabilă: „De asemenea, am reuşit după 20 de ani să obţinem şi o medalie la atletism, pe aceeaşi arenă, în capitala Bavariei. Am reuşit de asemenea să obţinem rezultate remarcabile la canoe, domnul Chirilă a fost absolut remarcabil. Sunt discipline despre care în utima perioadă aproape că nu se mai vorbeşte. Prin ceea ce aţi reuşit să obţineţi la aceste competiţii sunt convins că veţi trezi din nou interesul şi atenţia ficăruia dintre noi, sper ca fiecare român să vă copieze exemplul, nu neapărat în performanţă dar să facă sport, ne ajută să fim mai sănătoşi, să putem să menţinem un spirit de echipă şi să respectăm atât reguli personale cât şi de competiţie”. Nicole Ciucă a mai spus că a avut întâlniri cu preşedintele Comitetului Olimpic şi de fiecare dată a discutat problemele şi neajunsurile legate de partea administrativă care să asigure pregătirea pentru competiţii la cel mai înalt nivel: „Sunt programe şi angajamente la nivel guvernamentale, al Comitetului olimpic, astfel încât să ridicăm nivelul infrastructurii sportive, atât la nivelul de Comitet, de federaţii precum şi la nivel de unităţi administrative. Sunt o serie întreagă de localităţi unde se inaugurează stadioane noi, săli de sport noi şi am văzut de asemenea echipe şi sportivi care au reuşit să se pregătească şi să atingem cel mai mare nivel de performanţă. Pentru toate acestea, în calitate de premier, nu pot decât să îmi asum în continuare decizia ca împreună cu Guvernul să găsim cele mai bune modalităţi pentru a putea să sprijinim toate aceste eforturi, pentru a crea cadrul necesar astfel încât tot ceea ce ţine de responsabilitatea noastră, a Comitetului Olimpic, să se concretizeze într-o infrastructură de pregătire mai bună şi nu în ultimul rând să continuăm acest dialog pentru ca stategia naţională pentru sport să fie agreată şi aprobată în cel mai scurt timp”. Premierul le-a acordat distincţii sportivilor din canotaj, tenis de masă, tenis de câmp, atletism, scrimă, judo, kaiac-canoe şi haltere, care au obţinut medalii la competiţiile internaţionale în ultima perioadă.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro