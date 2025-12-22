Ion Nicolae s-a remarcat încă din copilărie printre colegii săi prin talentul său sportiv. Încă din academia de juniori, a devenit destul de cunoscut printre ceilalți băieți, datorită calmului său în careu și capacității de a marca goluri incredibil de dificile, folosind metode unice de respingere a mingii. Transferul la „Șerif” a reprezentat o oportunitate pentru a face un adevărat salt în carieră: în primul sezon, a devenit cel mai bun marcator al echipei, ajutând-o să se califice în faza grupelor din Liga Europa. Acum, mii de fani interesați de pariuri sportive Moldova pariază tocmai pe golurile sale. În 2021, Nicolae a plecat la DAK 1904, apoi la Beitar și Hapoel, unde a devenit o mașinărie legendară de goluri.

Ion înscrie în mod regulat între 12 și 18 goluri pe sezon și continuă să fie arma principală a echipei naționale a Moldovei. Stilul său se caracterizează prin puterea ambelor picioare și abilitatea de a se agăța de mingi în careu. Iar capacitatea de a juca cu spatele la poartă îl face un coșmar pentru orice fundaș central.

Realizări demne de menționat

Ion a reușit deja să rescrie câteva pagini din istoria fotbalului din țara sa și continuă să actualizeze recordurile, bucurând fanii și inspirând ceilalți membri ai echipei. Talentul său profesional aduce puncte atât clubului, cât și echipei naționale. Cele mai importante momente:

Cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a Moldovei. De două ori cel mai bun marcator al campionatului Slovaciei. Câștigător al Cupei Israelului cu „Hapoel” Haifa.

Aceste succese sunt rezultatul unei capacități de lucru fenomenale și al eforturilor constante pentru finalizarea atacurilor. Nicolae rămâne cel mai scump jucător moldovean de pe piața transferurilor și principala speranță a țării pentru o calificare istorică în faza finală a unui turneu important.

Astăzi, Ion este într-o formă excelentă și înscrie regulat în liga israeliană, iar în noiembrie 2025 a marcat două goluri în calificările pentru CM 2026. Ion Nicolae continuă să demonstreze că fotbalul moldovean este capabil să producă adevărate vedete europene. Acest lucru inspiră nu numai fanii, ci și tinerii jucători, care vor deveni o rezervă promițătoare pentru viitorul sportului în țară.