Fotbaliştii profesionişti sunt „somaţi” să se vaccineze

Vaccinarea sportivilor nu este obligatorie, aşa au stabilit toate forurile internaţionale. Cu toate acestea există numeroase recomandări şi chiar unele constrângeri. Preşedintele Ligii Germane de Fotbal (DFB), Christian Seifert, i-a îndemnat pe fotbaliştii profesionişti să se vaccineze împotriva Covid-19, deoarece au anumite responsabilităţi. Seifert a declarat că fiecare jucător poate decide pentru sine dacă se va vaccina sau nu, dar: „Pe de altă parte, are o responsabilitate profesională pentru el şi pentru corpul său. Câştigi bani cu acest corp, destul de mulţi. În acest sens, am prea puţină înţelegere dacă nu te vaccinezi”. Seifert consideră imunizarea ca fiind „‘destul de folositoare”. Seifert a avertizat că meciurile nu vor mai fi amânate în cazul în care o echipă va fi carantinată la un moment dat, urmând să sufere echipa responsabilă. Christian Seifert s-a arătat încântat că fanilor le e permisă revenirea stadioane în număr tot mai mare, la fel ca şi în sălile de sport, în cinematografe şi teatre: „‘Sunt aproape la nivelul spre care am ţintit cu toţii, a mai spus oficialul, adăugând că „‘fotbalul este mai multe decât un joc pe iarbă care durează 90 de minute. Elementul social este ceva special”.

În Anglia, presiunea pe fotbalişti este şi mai mare. Dacă peste 70% din populaţia din Marea Britanie e vaccinată cu schema completă, doar 33% dintre fotbalişti din Premier League sunt imunizaţi. Una dintre explicaţii este legată de numărul foarte mare de străini care joacă în cel mai puternic campionat al lumii, aceştia fiind mult mai reticenţi în legătură cu vaccinarea faţă de britanici. Oficialii Premier League se tem de o adevărată criză ce poate să apară în curând, ca urmare a procentului mic de imunizaţi, mai ales că mulţi fotbalişti evoluează în această perioadă la echipele naţionale şi călătoresc mult în afara insulei. Conducerea fotbalului britanic anticipează că unele partide vor fi amânate, ca urmare a pandemiei şi cere cluburilor să încerce să fie mai convingătoare cu angajaţi.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro