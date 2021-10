Cultura la un click distanţă. A apărut numărul 201 al revistei “Caiete Silvane”

Iubitorii de cultură pot răsfoi virtual noul numărul al revistei „Caiete Silvane”. În această perioadă a apărut ediția online a numărului 201, octombrie 2021, al revistei „Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Detaliile pot fi găsite pe caiete-silvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de vineri, 15 octombrie. În noul număr semnează: Traian Ștef – „Poem pentru <<Caiete Silvane>>”, „Sacoul demodat”, însoțit de o parodie de Lucian Perța; Viorel Mureșan – „Suge mai încet, tata scrie”; Imelda Chința – „Autoportret al artistului”; Carmen Ardelean – „Peroane și gări”; Marcel Lucaciu – „Între oglinzi patriarhale”; Mircea Daroși – „O carte cu <<Biografii încătușate>>”; Gheorghe Glodeanu – „Hasdeu sau Setea de absolut”; Alexandru Jurcan – „Un garaj pentru moarte”; Mihaela Meravei – „Anotimpul echilibrului și spiritualității”; Vasile Mihai Cucerzan – „Apariție editorială – Sălajul la Centenar”; Menuț Maximinian – „Cultura, în perfuzii”; Alice Valeria Micu – „Între erou și trădător nu există genul neutru”; Silvia Bodea Sălăjan – „Părintele Simion”; Marian Ilea – „Singurătatea lui Ștefan Indrei din Desiștea”; O nouă carte de Vasile Pușcaș – „Istoria din cotidian”; Radu Șerban – „Întâlniri și reîntâlniri în Grădină”; Szabó Attila – „Simpozioanele de creație artistic-plastice din Sălaj”; Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, tradiție, poveste” la a patra ediție; Claudiu Ionuț Boia – „Mărțișorul”; Marin Pop – „Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni (III)”; „Wesselényi Miklós – fiul, Jurnal de călătorie (2)” – traducere de Györfi-Deák György; Laurențiu – Ștefan Szemkovics – „Medalie acordată în 1929 unui preot sălăjean”; In memoriam George Achim; Ioan F. Pop – „Solilocvii inutile”; Simona Ardelean – „Filmografiile Simonei. Maléna (2000)”; Daniel Mureșan – „Cronica discului. Steve Hackett – Under A Mediterranean Sky”; Poeme de Viorel Tăutan; Versuri de Ionuț Caragea, Ana Ardeleanu, Cristian Ovidiu Dinică, Simion Felix Marțian și Vasile Dan Marchiș; Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti şi Viorel Tăutan – „Malaxorul de octombrie deltapandemic”; Corina Știrb Cooper şi Daniel Săuca – „Caiete Silvane 200” şi Arca poeziei, Umberto Saba, anul acesta – traducere de Ilie Constantin, o rubrică de Viorel Mureșan.

