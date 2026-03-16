Fostul portar Florin Prunea spune că la SCM Zalău sunt salarii imense

În cadrul emisiunii iAMsport LIVE, foștii portari Florin Prunea (57 de ani) și Alessandro Caparco (42 de ani) au comentat situația financiară de la echipa de fotbal SCM Zalău. Cei doi foști sportivi au susținut că fotbaliștii de la SCM Zalău ar fi remunerați cu „salarii imense” de aproximativ 7.000 de euro, deși echipa de liga a III-a este finanțată din bani publici, aparținând de Primăria Municipiului Zalău și Consiliul Local al Municipiului Zalău.

Iată o parte din discuție:

Florin Prunea: La Zalău sunt salarii mari, de 6.000-7.000 de euro. La Liga 3.

Costin Ștucan: „La Zalău sunt salariile mari de trei ani, dar nu pot promova”, ne zice cineva.

Alessandro Caparco: Am un prieten care joacă acolo – Azdren Llullaku.

Florin Prunea: Știi ce salariu avea Antal? Dar Nikolic (fost la FCSB)? 7.000 de euro avea.

Alessandro Caparco: Sunt salarii imense acolo, la Liga 3.

În ultimii ani, echipa din Zalău a avut mai mulți fotbaliști cu experiență în lot: Liviu Antal, Stefan Nikolic și Azdren Llullaku.

