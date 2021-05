FINALA EUROPA LEAGUE: Înfruntare de aproape un miliard de euro

Prima mare finală intercluburi europeană a acestui an se va desfăşura astăzi în Polonia. Villarreal (Spania) şi Manchester United (Anglia) se vor întâlni la Gdansk de la ora 22.00, în finala Europa League la fotbal. Competiţia s-a numit anterior Cupa Oraşelor Târguri şi Cupa UEFA, iar din 2009 a trecut la actualul nume. Bucureştiul s-a aflat printre gazdele unei finale. Revenind la cele două combatante, Villarreal este la prima sa finală europeană, în timp ce Manchester United a câştigat Europa League în 2017, după 2-0 cu Ajax. Diferenţa din punct de vedere financiar dintre cele două echipe este foarte mare, evident în favoarea englezilor, care provin din cel mai „scump” campionat al lumii. Lotul celor de la Manchester United este evaluat de site-ul transfermarkt.de la 716 milioane de euro, iar cel al lui Villarreal la „doar” 247 de milioane. Marcus Rashford este cel mai bine cotat jucător al britanicilor, 85 milioane de euro, iar de cealaltă parte, cea mai mare cotă o are fundaşul Pau Tores, 50 milioane euro. Casele de pariuri au o favorită certă: Manchester United, dar statisticile competiţiei indică lucruri interesante în favoarea echipei iberice. Sevilla deţine recordul de trofee în competiţie (6), iar Spania are cele mai multe victorii (12), urmată de Anglia (9) şi Italia (9). Cele 11 ediţii de Europa League au fost o afacere hispano-engleză, Spania câştigând 7, Anglia 3, iar Portugalia una.

FINALELE • Cupa Oraşelor Târguri: 1955-1958 Barcelona – Selecţionata Londrei 2-2, 6-0 1958-1960 FC Barcelona – Birmingham City 1-1, 4-1 1960-1961 AS Roma – Birmingham City 2-0, 2-2 1961-1962 Valencia – FC Barcelona 6-2, 1-1 1962-1963 Valencia – Dinamo Zagreb 2-0, 2-1 1963-1964 Real Zaragoza – Valencia 2-1 1964-1965 Ferencvaros Budapesta – Juventus Torino 1-0 1965-1966 FC Barcelona – Real Zaragoza 0-1, 4-2 1966-1967 Dinamo Zagreb – Leeds United 2-0, 0-0 1967-1968 Leeds United – Ferencvaros Budapesta 1-0, 0-0 1968-1969 Newcastle United – Ujpest Dozsa 3-0, 3-2 1969-1970 Arsenal Londra – Anderlecht Bruxelles 1-3, 3-0 1970-1971 Leeds United – Juventus Torino 2-2, 1-1 • Cupa UEFA 1971-1972 Tottenham Hotspur – Wolverhampton Wanderers 2-1, 1-1 1972-1973 Liverpool – Borussia Moenchengladbach 3-0, 0-2 1973-1974 Feyenoord Rotterdam – Tottenham Hotspur 2-2, 2-0 1974-1975 Borussia Moenchengladbach – Twente Enschede 0-0, 5-1 1975-1976 Liverpool – FC Bruges 3-2, 1-1 1976-1977 Juventus Torino – Athletic Bilbao 1-0, 1-2 1977-1978 PSV Eindhoven – Bastia 0-0, 3-0 1978-1979 Borussia Moenchengladbach – Steaua Roşie Belgrad 1-1, 1-0 1979-1980 Eintracht Frankfurt – Borussia Moenchengladbach 1-0, 2-3 1980-1981 Ipswich Town – AZ Alkmaar 3-0, 2-4 1981-1982 IFK Goeteborg – Hamburger SV 1-0, 3-0 1982-1983 Anderlecht Bruxelles – Benfica Lisabona 1-0, 1-1 1983-1984 Tottenham Hotspur – Anderlecht 1-1, 1-1; 4-3 la loviturile de departajare 1984-1985 Real Madrid – Videoton Szekesfehervar 3-0, 0-1 1985-1986 Real Madrid – FC Koln 5-1, 0-2 1986-1987 IFK Goeteborg – Dundee United 1-0, 1-1 1987-1988 Bayer Leverkusen – Espanyol Barcelona 0-3, 3-0, după prelungiri; 3-2 la loviturile de departajare 1988-1989 SSC Napoli – VfB Stuttgart 2-1, 3-3 1989-1990 Juventus Torino – Fiorentina 3-1, 0-0 1990-1991 Inter Milano – AS Roma 2-0, 0-1 1991-1992 Ajax Amsterdam – AC Torino 0-0, 2-2 1992-1993 Juventus Torino – Borussia Dortmund 3-0, 3-1 1993-1994 Inter Milano – SV Salzburg 1-0, 1-0 1994-1995 AC Parma – Juventus Torino 1-0, 1-1 1995-1996 Bayern Munchen – Bordeaux 2-0, 3-1 1996-1997 Schalke 04 – Inter Milano 1-0, 0-1, după prelungiri, 4-1 la loviturile de departajare 1997-1998 Inter Milano – Lazio Roma 3-0 (la Paris) 1998-1999 AC Parma – Olympique Marseille 3-0 (Moscova) 1999-2000 Galatasaray Istanbul – Arsenal Londra 0-0, după prelungiri, 4-1 la loviturile de departajare (Copenhaga) 2000-2001 Liverpool – Deportivo Alaves 5-4, după prelungiri (Dortmund) 2001-2002 Feyenoord Rotterdam – Borussia Dortmund 3-2 (Rotterdam) 2002-2003 FC Porto – Celtic Glasgow 3-2, după prelungiri (Sevilla) 2003-2004 Valencia – Olympique Marseille 2-0 (Goeteborg) 2004-2005 Sporting Lisabona – ŢSKA Moscova 1-3 (Lisabona) 2005-2006 Sevilla – Middlesbrough (Eindhoven) 4-0 2006-2007 Sevilla – Espanyol Barcelona (Glasgow) 2-2 după prelungiri, 3-1 după loviturile de departajare 2007-2008 Zenit St Petersburg – Glasgow Rangers (Manchester) 2-0 2008-2009 Şahtior Doneţk – Werder Bremen 2-1, după prelungiri (Istanbul) • Europa League 2009-2010 Atletico Madrid – Fulham 2-1, după prelungiri (Hamburg) 2010-2011 FC Porto – Sporting Braga 1-0 (Dublin) 2011-2012 Atletico Madrid – Athletic Bilbao 3-0 (Bucureşti) 2012-2013 Chelsea Londra – Benfica Lisabona 2-1 (Londra – Wembley) 2013-2014 Sevilla – Benfica Lisabona 0-0, după prelungiri; 4-2 la loviturile de departajare (Torino) 2014-2015 Sevilla – Dnepr Dnepropetrovsk 3-2 (Varşovia) 2015-2016 Sevilla – Liverpool 3-1 (Basel) 2016-2017 Ajax Amsterdam – Manchester United 0-2 (Stockholm) 2017-2018 Olympique Marseille – Atletico Madrid 0-3 (Lyon) 2018-2019 Chelsea – Arsenal 4-1 (Baku) 2019-2020 Sevilla – Inter Milano 3-2 (Koln) 2020-2021 Villarreal – Manchester United (Gdansk) Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro