FC Chieșd și Cetatea Valcău au câștigat Cupa AJF la fotbal

Fazele finale a Cupei AJF Sălaj la fotbal s-au disputat duminică la Cehu Silvaniei și Surduc, iar competiția și-a desemnat câștigătoarele.
Ediția din acest an a fost câștigată, la Liga a-IV-a, de FC Chieșd, care a trecut în finală de Barcău Nușfalău, după un meci extrem de spectaculos, cu scorul de 4-3. Locul 3 a fost ocupat de revelația acestei ediții, CS Hida, care a profitat de abandonul SCO Jibou, aceștia părăsind competiția înainte de finala mică.
Trofeul Ligii a V-a a fost adjudecat de Cetatea Valcău, care a învins în finală, după un meci tensionat, pe Olimpia Rus la penalty-uri (1-1/3-1). Locul 3 a revenit echipei Meseșul Treznea, care a trecut în finala mică de Stejarul Sâg cu 5-2.
Felicitări campionilor și tuturor echipelor pentru spectacolul oferit!
M. S.