Egal pe terenul liderului

SCM Zalău a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, în fața liderului Unirea Tășnad, scor 1 – 1, într-un joc din cadrul etapei a 21-a a Ligii 3, Seria 8 la fotbal. Golul zălăuanilor a fost marcat în minutul 90+2 de Emanuel Dat.
În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
Unirea Dej – Olimpia Satu Mare 0 – 1
Crișul Sântandrei – Sănătatea Cluj 0 – 2
Viitorul Cluj – Minaur Baia Mare 3 – 1
Bihorul Beiuș – Arieșul Turda 3 – 0 (la masa verde)
CSM Sighetu Marmației – Băile Felix 1 – 2
Zălăuanii ocupă în clasament locul 4, cu 43 de puncte.
foto: SCM Zalău
M. S.