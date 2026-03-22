Zilele „Caiete Silvane” 2026: evenimente ample, literatură și dialog

Zilele revistei „Caiete Silvane”, ajunse la cea de-a XVIII-a ediție, s-au desfășurat în perioada 19–20 martie 2026, la Cluj-Napoca și Zalău, reunind scriitori, critici, elevi și iubitori ai literaturii într-o serie de evenimente culturale aparte.

Manifestările au debutat joi, la Cluj-Napoca, cu o întâlnire specială dedicată reputatului etnolog Ion Taloș. În cadrul evenimentului organizat la sediul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, acesta a fost distins cu Premiul revistei „Caiete Silvane” pentru anul 2026. Cu această ocazie, Ion Taloș a susținut o conferință apreciată, într-o atmosferă festivă, plină de recunoaștere.

Programul a continuat vineri, la Zalău, unde au avut loc desanturi scriitoricești în cadrul mai multor licee zălăuane: Colegiul Național „Silvania”, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”. Elevii au avut ocazia să interacționeze cu scriitori invitați, dialogurile fiind vii și constructive, iar literatura a fost adusă mai aproape de adolescenți.

În aceeași zi, Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj a găzduit o prezentare și lansări de carte, completate de un recital poetic care a adus în prim-plan creații contemporane. Momentul artistic a fost întregit de un intermezzo muzical susținut de elevi ai Liceului de Artă „Ioan Sima”. Astfel, programul a fost unul complet, în care literatura și muzica s-au îmbinat într-o experiență aparte pentru cei prezenți.

Rolul acestei publicații sălăjene, fără îndoială un etalon în ceea ce privește promovarea și valorificarea culturală a județului Sălaj, a fost reconfirmat. Deși cultura în Sălaj nu piere, anul acesta autoritățile locale și județene nu au fost prezente la manifestări, în ciuda importanței și contextului cultural special de care se bucură întregul județ. Nici joi, nici vineri, niciun reprezentant al Consiliului Județean Sălaj, al Primăriei Zalău sau al Bibliotecii Județene nu a luat parte la evenimentele organizate cu acest prilej.