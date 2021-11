ECHIPA NAŢIONALĂ DE FOTBAL: Faliment poleit cu multe vorbe goale

Echipa naţională de fotbal a mai ratat o calificare la Campionatul Mondial şi a stabilit un record din acest punct de vedere, 6 turnee finale consecutive de la care absentează. Tunurile sunt puse în acest moment pe selecţionerul Mirel Rădoi, deşi principalii vinovaţi sunt oamenii care l-au angajat. Venit ca un mic revoluţionar în fruntea Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu se dovedeşte un maestru al vorbelor goale şi un contabil ordonat al eşecurilor. Fără a intra în foarte multe amănunte legate de activitatea actualului şef al FRF (ar fi destul de complicat având în vederea uriaşul volum de…nimic), trebuie să remarcăm doar traiectoria antrenorilor pe care i-a numit în fruntea echipei naţionale în mandatul său – consiliat atent de Mihai Stoichiţă. Anghel Iordănescu (2014-2016) nu mai antrenează, Christoph Daum (2016-2017) nu mai antrenează, Cosmin Contra (2017 – 2019), după o perioadă de pauză şi o aventură scurtă şi ratată la Dinamo a ajuns în Arabia Saudită. Faptul că pentru toţi aceştia reprezentativa României a reprezentat o fundătură spune multe despre ceea ce au realizat, dar şi despre nivelul la care era cariera lor în momentul angajării. După experimentul eşuat numit Mirel Rădoi, conducerea federaţiei pare să fie dispusă să mai facă o încercare de acest tip cu Adrian Mutu, lăsând impresia că se ghidează doar după un singur criteriu: un contract cât mai mic, cheltuieli cât mai puţine. Jucătorii şi antrenorii au decontat personal fiecare insucces, conducerea FRF nici măcar nu şi-a asumat parţial unul dintre eşecuri. Indiferent de rezultate, Răzvan Burleanu este principalul favorit pentru un nou mandat la conducerea federaţiei. De altfel, într-un fotbal fără performanţe, cine se mai ghidează după rezultate?

Încolţit, pus la zid, de multe ori pe merit, Mirel Rădoi poate fi felicitat pentru că şi-a dat seama că nu mai are de ce continua.

Nu contează care a fost proporţia între orgoliu şi luciditate, important este că a decis să lase locul altui tehnician, la final încercând să facă o scurtă analiză a mandatului său: „Această campanie, dar o spun doar din punct de vedere personal, este un eşec că nu am reuşit să terminăm pe primele două locuri, mai exact pe locul 2, că era greu să putem să învingem Germania. Este ultima conferinţă de presă ca selecţioner. Am luat decizia şi cred că este normală, dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri. Pentru mine lucrurile sunt clare şi acesta este cel mai bun lucru pe care-l pot face în acest moment, să-mi asum prin a nu mai continua un nou contract cu FRF. Nu există neapărat o demisie, contractul se termină la sfârşitul acestei luni, dar din punctul meu de vedere am luat decizia de a nu mai continua. Decizia era luată chiar dacă rămânea 1-1 în Macedonia. Dacă era de la început contractul pe o perioadă mai lungă, probabil că lcururile ar fi stat altfel. (…) Sunt multe lucruri care ne-au bucurat. În foarte multe meciuri, am reuşit să ne punem amprenta, cu posesie, cu un joc destul de elaborat, început de la portar, am încercat să fim agresivi în momentul în care nu am avut balonul. Sunt cele mai multe recuperări de balon în ultima treime, sunt cele mai bune pase reuşite, din punctul ăsta de vedere sunt lucruri care şi-au pus amprenta şi ar trebui să continuie, indiferent cine va fi, pentru că jucătorii în momentul de faţă sunt de profilul ăsta. (…) Dacă vor fi convocaţi aceiaşi jucători, indiferent cine va veni, idiferent de altă idee pe care o are, va trebui să abordeze de maniera asta jocul. Cred că profilul jucătorilor este aşa. Dacă nu va mai păstra jucătorii aceştia şi va aduce alţi jucători, eu cred că poate avea şi o altă idee de joc. Oricine ar veni, eu cred că ar trebui să i se ofere un mandat mult mai lung. Pentru baraj eram pregătiţi, eu cred că pentru o cupă mondială nu suntem pregătiţi. Dar cine nu şi-ar fi dorit să fie acolo? Noi ne dorim să fim la toate turneele finale, asta facem de 24 de ani, să trăim cu speranţa, că poate o nouă campanie, fără să ne uităm foarte bine ce vine din urmă şi fără să construim, doar trăim cu speranţa. Dacă trăim doar cu speranţa, nu facem decât să le creăm iluzii false oamenilor!”

Modul în care s-a prezentat formaţia tricoloră în ultimii ani a rezolvat şi problema iluziilor, foarte puţini suporteri mai cad pradă lor, oamenii mai încurajează doar ideea de echipă naţională nu neapărat formaţia care se află pe teren. Lucrurile au involuat atât de mult, chiar dacă avem câţiva fotbalişti interesanţi, încât noului antrenor îi va fi foarte greu să construiască ceva, asta în cazul în care va fi numit unul cu experienţa necesară să facă acest lucru. Altfel, cum ar spune ultimul selecţioner, nu e cazul de iluzii false.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro