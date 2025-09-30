Echipa etapei a unsprezecea din Superligă

Vă prezentăm echipa etapei a unsprezecea a Campionatului României de fotbal în care oaspeții au înregistrat rezultate bune, FCSB fiind singura care a câștigat din această postură. Liderul Universitatea Craiova a remizat acasă cu Dinamo iar derby-ul Clujului s-a terminat de asemenea egal.

Primul unsprezece al etapei a noua din Superliga de fotbal a fost realizat conform notelor oferite de platforma Flashscore.

Portar: Iliev (UTA) 7,4

Portarul etapei a avut patru intervenții reușite în remiza albă cu Miercurea Ciuc, în care UTA a jucat în zece oameni din minutul 44.

Fundași:

Ferenczi (Miercurea Ciuc) – 8,1

Prestație bună în egalul de la Arad.

Țîru (Farul Constanța) – 8,2

A marcat singurul gol al constănțenilor în egalul cu Unirea Slobozia.

Pașcanu 8,3 (Rapid)

Giuleștenii au obținut toate punctele la Petrolul datorită golului marcat de fundașul de 27 de ani care a și fost omul meciului.

Mikanovic (U Cluj) – 8,1

Omul meciului în derby-ul cu CFR, a marcat un gol și a avut o prestație solidă.

Mijlocași:

Tănase (FCSB) – 7,7

Campioana a învins-o cu greu pe Oțelul, scor 1-0 după un penalty transformat de Tănase. FCSB e abia la doua victorie în acest sezon al Superligii.

Djokovic (CFR Cluj) – 7,9

Mijlocașul croat a fost activ și a marcat un gol pentru CFR în egalul de la „U”.

Mitrov (Botoșani) – 8,7

FC Botoșani a obținut o nouă victorie, 0-2 la Metaloglobus, și este pe locul 2 în clasament. Jucătorul cu naționalitate Română de 23 de ani a marcat primul gol.

Atacanți:

Baiaram (Universitatea Craiova) – 7,9

A pasat la primul gol în remiza craiovenilor cu Dinamo.

Dumiter (FC Botoșani) – 8,3

A pasat la primul al botoșănenilor.

Pop (Dinamo) – 8,1

A fost introdus în minutul 74 și a fost cartea norocoasă pentru că a marcat golul egalizator pentru dinamoviști în minutul 90.

Rezultatele etapei 11:

Hermannstadt 0-1 FC Argeș

Universitatea Craiova 2-2 Dinamo București

UTA Arad 0-0 Csikszereda M. Ciuc

Petrolul Ploiești 0-1 Rapid București

Farul Constanța1-1 Unirea Slobozia

FCSB 1-0 Oțelul Galați

Metaloglobus București 0-2 FC Botoșani

„U” Cluj 2-2 CFR Cluj