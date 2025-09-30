Echipa etapei a unsprezecea din Superligă

Vă prezentăm echipa etapei a unsprezecea a Campionatului României de fotbal în care oaspeții au înregistrat rezultate bune, FCSB fiind singura care a câștigat din această postură. Liderul Universitatea Craiova a remizat acasă cu Dinamo iar derby-ul Clujului s-a terminat de asemenea egal.
Primul unsprezece al etapei a noua din Superliga de fotbal a fost realizat conform notelor oferite de platforma Flashscore.
Portar: Iliev (UTA) 7,4
Portarul etapei a avut patru intervenții reușite în remiza albă cu Miercurea Ciuc, în care UTA a jucat în zece oameni din minutul 44.
Fundași:
Ferenczi (Miercurea Ciuc) – 8,1
Prestație bună în egalul de la Arad.
Țîru (Farul Constanța) – 8,2
A marcat singurul gol al constănțenilor în egalul cu Unirea Slobozia.
Pașcanu 8,3 (Rapid)
Giuleștenii au obținut toate punctele la Petrolul datorită golului marcat de fundașul de 27 de ani care a și fost omul meciului.
Mikanovic (U Cluj) – 8,1
Omul meciului în derby-ul cu CFR, a marcat un gol și a avut o prestație solidă.
Mijlocași:
Tănase (FCSB) – 7,7
Campioana a învins-o cu greu pe Oțelul, scor 1-0 după un penalty transformat de Tănase. FCSB e abia la doua victorie în acest sezon al Superligii.
Djokovic (CFR Cluj) – 7,9
Mijlocașul croat a fost activ și a marcat un gol pentru CFR în egalul de la „U”.
Mitrov (Botoșani) – 8,7
FC Botoșani a obținut o nouă victorie, 0-2 la Metaloglobus, și este pe locul 2 în clasament. Jucătorul cu naționalitate Română de 23 de ani a marcat primul gol.
Atacanți:
Baiaram (Universitatea Craiova) – 7,9
A pasat la primul gol în remiza craiovenilor cu Dinamo.
Dumiter (FC Botoșani) – 8,3
A pasat la primul al botoșănenilor.
Pop (Dinamo) – 8,1
A fost introdus în minutul 74 și a fost cartea norocoasă pentru că a marcat golul egalizator pentru dinamoviști în minutul 90.
Rezultatele etapei 11:
Hermannstadt 0-1 FC Argeș
Universitatea Craiova 2-2 Dinamo București
UTA Arad 0-0 Csikszereda M. Ciuc
Petrolul Ploiești 0-1 Rapid București
Farul Constanța1-1 Unirea Slobozia
FCSB 1-0 Oțelul Galați
Metaloglobus București 0-2 FC Botoșani
„U” Cluj 2-2 CFR Cluj