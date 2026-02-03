Din păcate, numărul incendiilor este în creștere. Zilele trecute, pompierii Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj au intervenit pentru a stinge incendiul izbucnit la subsolul unei case din satul Dioșod. Focul a afectat mai multe bunuri depozitate la subsolul clădirii. Cel mai probabil, incendiul a fost cauzat de o defecțiune la instalația electrică a clădirii. Un alt incendiu a fost înregistrat zilele trecute în Zalău. Focul a cuprins hornul locuinței, la fața locului intervenind pompierii. Din fericire, în cele două incendii nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.
One Thought to “O casă din Dioșod a luat foc”
[…] în cele două incendii nu au fost înregistrate victime, ci doar… Articolul O casă din Dioșod a luat foc apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]