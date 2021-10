După şapte etape, SCM Zalău a obţinut prima victorie pe teren propriu

Trei victorii şi trei înfrângeri a fost bilanţul echipei SCM Zalău înaintea etapei de sâmbătă, dar fără niciun succes pe teren propriu. Sâmbătă, în cadrul rundei cu numărul şapte, jucătorii pregătiţi de George Zima „au spart gheaţa” şi pe teren propriu, obţinând prima victorie în propriul fief.

În faţa unei echipe tinere, dar pusă bine în teren de Alin Minteuan, SCM Zalău şi-a creat ocazii bune de a marca atât în prima repriză, cât şi în partea secundă. CFR II Cluj a încercat să surprinză Zalăul pe contraatac, dar Dulap şi Onicaş au „făcut legea” în defensiva zălăuană. Printre cei care s-au remarcat a fost şi tânărul zălăuan, Alexandru Mare, care a făcut câteva faze frumoase atât în faţa porţii, cât şi la mijlocul terenului, stârnind aplauzele publicului. Tabela arăta „scor alb” în momentul în care arbitrul de centru a arătat patru minute de prelungiri, iar SCM s-a năpustit cu toţi jucătorii în careul CFR-ului la ultima lovitură de la colţul terenului. A fost momentul în care a venit şi golul, Mihai Onicaş împingând balonul în plasă din patru metri, după o învălmăşeală în careul advers.

„O victorie frumoasă, prin prisma faptului că am marcat în prelungiri, dar meritată sută la sută după ce am oferit astăzi în teren. Era foarte important să obţinem cele trei puncte, să reglăm situaţia jocurilor de acasă şi să dublăm victoria obţinută la Oradea. Dacă în etapa precedentă am marcat de cinci ori în faţa unui adversar bun, astăzi ne-a lipsit inspiraţia în faţa porţii, iar dacă reuşeam să marcăm de două, trei ori în prima repriză nu aveam emoţii în acest joc. Am întâlnit un adversar bine organizat de domnul Minteaun, cu jucători tineri, dar cu mare calitate individuală. Acest rezultat de 1 – 0 este plăcut, pentru că, în sfârşit, am fost destul de exacţi pe faza defensivă şi nu am primit gol. Îi felicit pe băieţi, este doar meritul lor, iar victoria o dedic celor care cred în noi”, a declarat antrenorul Zalăului, George Zima.

După succesul de sâmbătă, SCM Zalău a acumulat 15 puncte şi a urcat pe poziţia a III-a în clasament, la trei puncte în spatele liderului, Lotus Băile Felix şi la un punct în spatele ocupantei locului secund, Minaur Baia Mare.

În etapa viitoare, Zalăul va întâlni, în deplasare, Someşul Dej.

