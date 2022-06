David POPOVICI, dublu campion mondial la înot!

Motto : „Ca să fii liber, trebuie să știi să înoți”.

Pitagora (c. 570 – c. 500 î. Hr.), matematician și filozof grec

În perioada 18 iunie – 3 iulie 2022, la Budapesta, se desfășoară Campionatul Mondial de Natație pentru seniori (ediția a XIX-a), România fiind reprezentată de patru sportivi: Robert Glință (100 și 50 de metri spate), David Popovici (100 și 200 de metri liber), Constantin Popovici și Angelica Muscalu (sărituri). Conducătorul delegației României este Silviu Anastase, antrenori – Adrian Rădulescu, Luca Gabrillo și Adrian Cherciu, iar kinetoterapeut – Dragoș Luscan.

La întrecerile de înot, la numai 17 ani (născut în 15 septembrie 2004), David Popovici a fost extraordinar, scriind istorie în capitala Ungariei. Este primul român care a devenit campion mondial de natație, cucerind două medalii de aur la 100 și 200 de metri liber. El este al doilea înotător din toate timpurile care a câștigat medaliile de aur la 100 și 200 de metri liber la același campionat mondial, după americanul Jim Montgomery, în anul 1973, la prima ediție. Datorită lui, România s-a clasat pe locul șapte, la egalitate cu Ungaria, tot cu două medalii de aur. Înaintea noastră, în clasamentul final de înot, sunt: 1. Statele Unite ale Americii – 45 de medalii (17 de aur, 12 de argint, 16 de bronz). 2. Australia – 17 (6-9-2). 3. Italia – 9 (5-2-2). 4. Canada – 11 (3-4-4). 5. Franța – 8 (2-4-2). 6. Suedia – 4 (2-2-0).

Duminică, 26 iunie 2022, pe Aeroportul „Henri Coandă”, la coborârea din avion, David Popovici și delegația sa au fost așteptați și salutați de: Mihai Covaliu – președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Novák Eduard – ministrul Sportului, Camilia Potec – președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Ionuț Adrian Popa – președinte al Clubului „Dinamo” București, jurnaliști, reporteri audio-video, rude, prieteni și simpatizanți. Au fost așteptați cu aplauze și flori, pășind pe covorul roșu. În Salonul Oficial al aeroportului, s-a desfășurat o conferință de presă, pe cât de așteptată, pe atât de reușită (părerea mea).

În discursul său, Novák Eduard a spus: „(…) Am așteptat un campion care ne-a făcut mândri și am simțit, într-adevăr, că sântem parte a acestei țări, suntem uniți, suntem puternici. Și, încă o dată, s-a demonstrat, David ne-a demonstrat faptul că, sportul ne unește. Sportul poate să fie și este cel mai bun ambasador al nostru. Sportul ne face mândri că suntem români. (…) Vreau să-i mulțumesc lui David Popovici care, câteva zile a reușit să ne motiveze, să deschidă inimile noastre, ale tuturor din România. A arătat lumii întregi cât de puternici putem să fim. (…) Guvernul a înțeles că sportul este important pentru România. Și până voi conduce acest minister, sportul va fi prioritate. (…) Din prima clipă când am preluat acest minister, am spus că înotul trebuie să fie un sport prioritar. Am sprijinit această federație, și astăzi suntem aici. Așa ne-a dat soarta, a devemit o stea David Popovici al României, care va fi, cu siguranță, încă foarte mulți ani acolo, și o să putem să ne mândrim cu el. Acesta este doar începutul. Are 17 ani și, încă, are foarte mulți ani înainte să câștige foarte multe campionate și Jocuri Olimpice. Însă, cu siguranță, talentul nu este de ajuns. David, prin munca sa, prin disciplina sa, prin mentalitatea lejeră de adolescent profesionist, a arătat cum trebuie să fie un sportiv profesionist. El este modelul, el trebuie urmat. (…) Noi suntem îndatorați ca să construim bazine, ca să ajutăm acest sport, ca să reușim să avem foarte mulți campioni. Avem un diamant în România. (…) Noi, toți, trebuie să sprijinim astfel de valori în România”. Apoi, i-a înmânat lui David, protocolar, un trofeu și un CEC în valoare de 200.000 de euro din partea Guvernului României.

Luând cuvântul, doamna Camelia Potec zicea: „(…) Maxime felicitări întregii echipe de înot a României, care ne-a reprezentat cu cinste la această ediție a Campionatelor Mondiale de Natație! (…) Ne bucurăm de această atenție asupra acestor rezultate extraordinare ale lui David Popovici și sperăm ca, în continuare, să-i încurajați pe toți înotătorii și pe toți cei din natație. (…) Mulțumesc Ministerului Sportului pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în susținerea sportivilor în pregătire și în competiții. (…) Mulțumesc Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru această relație pe care o avem, de colaborare extraordinară, și-mi doresc să fie la fel, în continuare. Felicitări, dragi părinți! Sunteți minunați. Este greu, a fost greu și până acum, cu siguranță că va fi la fel de greu și în continuare. Bravo! Bravo, și sănătate multă! (…) Felicitări, David! Felicitări, Adrian! Felicitări, întregii echipe pentru ceea ce ați realizat! (…)”.

În alocuțiunea domniei sale, Mihai Covaliu a zis: „(…) Felicitări familiei! (…) Ați făcut un lucru extraordinar cu copilul vostru. Ați făcut din copilul vostru un portdrapel al României. El a creat un val. (…) David a creat un val extraordinar în toată România. Sper că acest val să nu se oprească. (…) David a reușit nu numai două medalii de aur, a reușit și să doboare trei recorduri de juniori, în semifinale și în finală la 200 de metri, în semifinală, la 100 de metri. Poate deveni cel mai rapid om pe distanța de 100 de metri din lume. (…) Avem datoria să-l ajutăm pe David, și întreaga echipă, să realizeze acest obiectiv, să fie cel mai bun sportiv din lume pe distanța de 100 de metri. (…) Eu, împreună cu Comitetul Sportiv și Olimpic Român, îl aștept pe David, pe Robert, pe toți ceilalți sportivi în selectul Club al Campionilor Olimpici ai României. Felicitări, tuturor și mult succes în continuare!”.

Acceptând, cu bucurie, invitația de a spune ceva și a răspunde la întrebări, David Popovici zicea: „(…) Trebuie să recunosc, nu sunt obișnuit cu atâta lume și cu atâta atenție, sunt tot eu, atât de natural. Vreau să le mulțumesc celor care au crezut în mine și care m-au susținut și mă susțin în continuare. (…) Sunt chiar onorat să reprezint țara asta așa de frumoasă și să vă simt alături de mine. Sincer. Vă mulțumesc!”. (…) Pot să spun că valul pe care l-am creat acum și pe care continui să-l creez va aduce reacții pozitive și va ajuta sportul să progreze în țara asta, pentru că are, clar, nevoie de o mică resuscitare. Sper că am fost unul dintre cei care să ajute la treaba asta. (…) Eu și cu echipa mea avem, cumva, filozofia asta de a nu atinge niciodată perfectul, dar de a ne îndrepta cât mai mult spre el. (…) Am vrut să devin cel mai bun din lume, un titlu irefutabil. Cred că cel mai mare vis al meu, din punct de vedere profesional, este să devin cel mai rapid din istorie. Dacă se poate într-o probă ar fi super, dacă se poate în mai multe, mai super. (…) Un alt vis al meu foarte mare este să inspir cât mai multă lume și să fac lumea să simtă aceleași emoții, să le trăiască odată cu mine. (…) Înotul e pur și simplu o cale minunată de a face asta, pentru că nu degeaba i se spune că este cel mai complex sport. E un sport minunat pentru inimă, pentru mușchi, și mi-ar plăcea să văd câț mai mulți copii, cât mai mulți oameni, de absolut toate vârstele, înotând, pentru că e o relație specială, cea pe care o avem cu apa. (…) Sunt onorat să pot fi numit idolul unor copii, pentru că și eu, la rândul meu, am avut idolii mei. (…)”.

Așadar, David Popovici a arătat lumii întregi cât de puternici putem să fim în și prin sport. Bravo, David! Felicitări și, deopotrivă, mult suuces în continuare!

În perioada 5 – 10 iulie 2022, se va organiza Campiontul European de Înot pentru juniori. Acesta se va desfășura, în premieră, în România, la Complexul Olimpic de Natație Otopeni.

Succes, ROMÂNIA!

Prof. Marin ȘTEFAN,

Președinte al Comisiei de Educație și Cultură Olimpică a Academiei Olimpice Române, filiala Sălaj