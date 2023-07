David POPOVICI, continuă!

Motto (citat): „Ai câștigat? Continuă! Ai pierdut? Continuă!”.

Pierre de Coubertin (1863-1937), pedagog și istoric francez, părintele Jocurilor Olimpice moderne

În Țara Soarelui Răsare, Japonia, s-a desfășurat cea de-a XX-a ediție a Campionatului Mondial de Natație (Fukuoka, 23-30 iulie 2023). La deschiderea oficială a acesteia, David POPOVICI – dublu campion mondial – a primit Premiul „Cel mai bun înotător din lume la masculin 2022”! Totuși, el n-a „prins” podiumul de premiere la 100 și 200 de metri liber, probele lui de înot preferate. Și era marele favorit la câștigarea acestora! Incredibil, dar adevărat! N-a fost să fie. Păcat… Obiectiv vorbind, a patra săptămână a lunii lui Cuptor a fost nefavorabilă pentru el, nu s-a acomodat bine cu vremea de-acolo și, mai ales, cu temperatura apei din bazinul de înot. Și-apoi, cum se știe, nu seamănă campionat cu campionat, concurs cu concurs, întrecere cu întrecere etc.!

La 200 de metri liber David s-a calificat în finală cu cel mai bun timp din semifinale: 1 minut, 44 secunde și 70 sutimi. Pe culoarul 4, a avut un start întârziat. Totuși, a fost primul la cele trei întoarceri (50 de metri: 23,74 secunde; 100 de metri: 50,18 secunde; 150 de metri: 1 minut, 16 secunde și 78 de sutimi de secundă), fiind susținut frenetic de spectatori, printre care multe persoane cu steaguri tricolore românești! Dar, inexplicabil, pe ultimii metri a pierdut din avansul favorabil, ajungând al patrulea la sosire, cu timpul de 1 minut, 44 de secunde și 90 de sutimi de secundă (?), la doar 60 de sutimi de secundă de locul întâi și de medalia de aur(!). Ca atare, el n-a reușit să-și apere titlul de campion mondial, și nici să urce pe podiumul de premiere (?!), spre regretul fanilor săi. Astfel, podiumul de premiere a fost ocupat de: I. Matthew Richard (Marea Britanie) – 1:44.30; II. Tom Dean (Marea Britanie) – 1:44.32; III. Sunwoo Hwang (Coreea de Sud) – 1:44.42.

În acest context, David și-a concentrat toată atenția și energia spre cea mai strălucitoare medalie la 100 de metri liber – proba „regină” a înotului, în care a demonstrat că are un finiș irezistibil.

În finala de 100 de metri liber s-a clasat al cincilea (locul doi în prima semifinală cu timpul de 47,66 secunde). A plecat pe culoarul doi, a întors al treilea și a sosit al șaselea cu timpul de 47, 83 secunde (?), la 68 de sutimi de secundă de primul loc și de medalia de aur (!). De necrezut… Pe podiumul de premiere au urcat: I. Kyle Chalmers (Australia) – 47,15 secunde; II. Jack Alexy (USA) – 47,31 secunde; III. Maxime Grousset (Franța) – 47,42 secunde. Ca atare, David nu și-a putut apăra titlul de campion mondial, dar, spre bucuria lui și a noastră, recordul lui mondial la 100 de metri liber (46,86 de secunde) n-a fost… „bătut”!

Așadar, în Japonia, n-a fost concursul cel mai bun al lui David, chiar dacă a lucrat mult să-și perfecționeze din ce în ce mai bine „stilul” de înot. El și-a împărțit timpul între bacalaureat (promovat cu brio!), antrenamente și concursuri. Are 18 ani și este student la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Din păcate, mulți „analiști” au comentat cum nu se cuvine evoluția lui David, punând presiune pe el, fără să înțeleagă mersul/parcursul unui sportiv la o întrecere mondială, cu adversari la fel de valoroși…

Referitor la evoluția lui în această ediție de campionat mondial, cumpătat din cale-afară, David declara unei agenții de presă: „Oricine care a făcut vreodată sport știe că nu ai cum să câștigi întotdeauna și, atunci, când nu câștigi, ai ceva de învățat mult mai valoros! (…) Din fericire, tot ce nu mi-a ieșit poate fi antrenat și va fi antrenat. Dacă ar fi după mine, m-aș întoarce mâine în bazin, dar din păcate sau din fericire, de fapt, trebuie să-mi iau și niște timp liber pentru mine. Trebuie să reflectez asupra a tot ce s-a întâmplat, asupra anului care a fost cu suișuri și coborâri. Un an complicat, ciudat, atipic pentru mine și nu e deloc sfârșitul lumii. De-abia aștept să merg la următorul concurs și să le demonstrez adversarilor mei că s-au bucurat prematur, poate, de locurile mele mai îndepărtate de cea mai înaltă treaptă a podiumului. Și da, sunt și eu un pic bucuros că s-a terminat, pentru că, fie că vreau sau nu să recunosc, a fost un stres”.

Da, nu este „sfârșitul lumii”… Gustul amar al acestor nereușite nu va dura mult. Se va simți cel dulce în viitorul apropiat și, mai cu seamă, la Jocurile Olimpice (JO) de la Paris, 26 iulie – 11 august 2024, fiind unul dintre favoriții la medalii olimpice. David Popovici este încrezător în viitorul său sportiv. Este longilin, cu un corp de înotător, puternic fizic și mental. Acest campionat mondial a fost cea mai importantă „repetiție” pentru JO 2024. Cu ajutorul antrenorului său, Adrian Rădulescu, și cel al staffului tehnic se va pregăti cum trebuie pentru a rescrie… „istorie”!

AȘA SĂ FIE!

Prof. Marin ȘTEFAN / UZPR, Publicist, Șimleu Silvaniei

