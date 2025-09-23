Cupa României rămâne la Zalău!

Sportivii de la TerraKid Zalău au reușit o performanță rară, aducând la Zalău Cupa României pentru a șaptea oară. După luni intense de pregătire, karateka antrenați de Cristian Duță au obținut la Campionatul Național de Karate Tradițional de la Iași numeroase medalii la toate categoriile de vârstă.

Iată rezultatele obținute:

CADEȚI:

Kata echipe – loc 1

Enbu mixt – loc 2

Enbu masculin – loc 2

Kumite echipe – loc 1

Kumite individual masculin – loc 2 și 3

JUNIORI:

Kata individual feminin – loc 4

Kumite individual feminin – loc 1

Fuku-go feminin – loc 3

Enbu masculin – loc 1

Enbu feminin – loc 2

Kata echipe masculin – loc 3

Kata echipe feminin – loc 2

Kumite echipe – loc 1

TINERET:

Kata individual masculin – loc 3

Enbu mixt – loc 3

Enbu masculin – loc 1

Kumite echipe – loc 3

Fuku go masculin – loc 3

Fuku go feminin – loc 3

Kumite individual – loc 3

Ko go kumite feminin – loc 3

Ko go kumite masculin – loc 3

SENIORI:

Kata individual masculin – loc 4

Kata echipe masculin – loc 1

Kata echipe feminin – loc 1

Enbu feminin – loc 1

Enbu mixt – loc 3

Enbu masculin – loc 2

Kumite echipe – loc 3

Ko go masculin – loc 3

Lotul echipei a fost format din: seniori – Duță Cristian, Popescu Vlad, Ionică Ștefan, Duță Alice, Lajos Alexandra, Popescu Alexia, Nicolae Alexandru, tineret – Ciobănaș Dragoș, Luca Chirică, juniori – Soreata Răzvan, Popescu Răzvan, Boiengiu Alexia, Gheorghiu Vanessa, cadeți – Luca Ion, Mihăilă Cristian, Popescu Alexandra, Denis Radu.

„În urma a peste trei luni de pregătire intensă, cu antrenamente de două ori pe zi și cantonamente solicitante, sportivii au obținut medalii la toate categoriile de vârstă. Au scris din nou istorie la Cupa României, reușind pentru a șaptea oară consecutiv să își apere titlul de cel mai bun club din țară. A fost un concurs cu o încărcătură emoțională foarte mare! Multipla noastră campioană Ilena Benescu, încă nu a fost recuperată, iar sâmbătă Vlad Popescu a suferit o ruptură parțială musculară la piciorul drept.

Sunt mândru de evoluția lor, și mai ales că an de an scriem istorie. Este pentru a 7-a oară când TerraKid își apară titlul de cel mai bun club din țară, iar Cupa României rămâne acolo unde îi este locul, la Zalău!

După trei luni și jumătate, în care au făcut două antrenamente pe zi, iar în ultimele trei săptămâni au avut 4-5 zile în care au stat și 12 ore în sală, rezultatele au venit natural, în urma muncii depuse. Dacă în anii trecuți sportivii de la categoria Cadeți și Juniori nu își găseau ritmul competițional, în acest an ambiția și determinarea i-a făcut să câștige cam tot ce se putea câștiga!

Am câteva rezultate pe care aș vrea să le remarc, pentru că după sute de ore de muncă, oboseală acumulată și durere fizică, au dat randament maxim. Titlul la kata echipe Cadeți, echipa formată din Mihăila Cristian, Ion Luca și Jalba Vlad, a fost una remarcabilă, având o concurență foarte mare, execuțiile fiind de excepție.

Titlul de campioană națională al sportivei Gheorghiu Vanessa a fost o confirmare a încrederii pe care am avut-o în ea, iar evoluția de pe suprafață a fost una spectaculoasă, câștigând meci după meci la kumite.

Titlul de la kumite echipe de la categoria Juniorilor a fost câștigat de echipa formată din Radu Denis, Popescu Sebastian si Govor Rareș, unde au dat dovadă de bărbăție, ei fiind foarte accidentați și au dovedit ca sunt uniți si au o strategie bine pusa la punct.

Vreau sa remarc în mod deosebit tăria de caracter a colegilor mei de la kata echipe, unde am câștigat și în acest an titlul, probă la care colegul nostru Ionică Ștefan a avut inspirația să se muleze imediat pe execuția lui Vlad Popescu, acesta având ruptura musculară, dar a trecut peste orice durere și cu un mental puternic a făcut posibilă execuția și calificarea la Europene.

Mai ales vreau să remarc titlul clubului TerraKid, cucerind din nou Cupa României la o diferență de 900 de puncte față de echipa de pe locul 2, iar echipele de pe locul 2 și 3 în total nu au avut în total punctele acumulate de TerraKid.

Am vrut sa subliniez acest aspect, pentru ca cei in exterior, oameni care nu au contact cu fenomenul, să înțeleagă care este cel mai bun club din țară!

Pentru Campionatul European ce va avea loc in Serbia, TerraKid se va prezenta cu un lot format din 13 sportivi, de unde sperăm că și în acest an sa ne întoarcem cu rezultate memorabile!

Nu pot să spun decât că simt o mare bucurie după acest campionat, sunt mândru de rezultate și evoluția lor pe tatami, mă bucur că an de an scriem istorie.

As vrea sa mulțumesc din suflet părinților că îmi înțeleg „nebunia” când vine vorba de performanță și au încredere în mine, mai ales când vine vorba de antrenamente și cantonamente.

Vreau sa mulțumesc in mod deosebit Consiliului județean Sălaj pentru tot sprijinul acordat la aceasta competiție și sperăm din suflet să fie alături de noi și la ultimul hop pe care îl mai avem în acest an, Campionatul European din Serbia. Mulțumim din inimă domnului președinte Remus Clițan, pentru tot ce face pentru copiii lui și pentru că este în permanență alături de noi”, ne-a declarat antrenorul Cristian Duță.

M. S.