Cristian Bolduț, campion european!

Sportivii Clubului „Cristian Dojo” Zalău au participat la Campionatul European de Karate Kyokushin 2025, desfășurat în weekend la Debrecen, Ungaria. Zălăuanii au obținut rezultate deosebite, Cristian Bolduț devenind campion european.
De asemenea, echipa de juniori (Iris Bolduț, Carina Ciupe și Riana Cioban) a câștigat medalia de argint, Carina Ciupe a devenit vicecampioană europeană la juniori, iar echipa de seniori (Cristian Bolduț, Darius Pavel și Raul Coțofan) a obținut medalia de argint.
Rezultate remarcabile, ce confirmă munca depusă de sportivii acestui club.
M. S.