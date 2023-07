Campionatul Mondial de Fotbal Fete 2023, Australia – Noua Zeelandă

ELVEŢIA – NORVEGIA 0:0

25 iulie, Wellington, capitala Noii Zeelande, ora 11, ora 20 ora locală, 90 Celsius, ploaie mocănească, să nu uităm că în emisfera sudică este iarnă

Spectatori: 10.000

Brigadă de arbitri din Franţa-Ucraina, la centru Stephani FRAPART (Franţa)

Cei doi antrenori INKA GRINDS (Elveţia şi HEGE RIISE (Norvegia) au folosit acelaşi sistem de joc 1-4-1-2-3, Elveţia în roşu la a doua participare, Norvegia, fostă campioană mondială.

Norvegia joacă sub o mare tensiune, fiind nevoită să câştige pentru a nu se întorce prematur în Ţara Fiordurilor. Pentru Elveţia era bun şi un rezultat de egalitate.

În minutele 7 şi 8 Norvegia este în corzi, echipa din Ţara Cantoanelor ratează bune ocazii. În minutul 12 consemnăm prima mare ocazie pentru nordice prin HAAWI, care în minutul 20 expediază un şut pe lângă poartă. În minutele 22 şi 24, norvegiencele mai ratează două bune oportunităţi trimiţând de fiecare dată peste bara transversală, pentru ca în minutul 32, helveta BACHMAN să irosească o mare ocazie de gol. A fost paritate de ocazii de gol în prima repriză, parcă mai bine controlată de Elveţia.

La reluare, nordicele sunt mai insistente, ratând în minutele 50 şi 55, prin HAUG, Elveţia este ţinută în corzi în primul sfert de oră. Scăpată cu faţa curată, Elveţia îşi arată colţii în minutul 65 prin BACHMAN şi minutul 68 prin RIESEN. În minutul 70, corner pentru Norvegia fără rezultat pe tabelă, urmat de o replică helvetă prin REUTELER. În minutul 75, portarul Ţării Cantoanelor, THALMAN, are două intervenţii salvatoare. Minutul 84, lovitură liberă de pe parte stângă pentru Norvegia de la 20 m, execută HANSEN, respinge portăriţa Elveţiei. Minutul 85, altă lovitură liberă pentru Norvegia, poziţie centrală, 22 m, execută GRAHAM peste poartă. În cele 4 minute de prelungiri mai consemnăm două ocazii, câte una de fiecare parte.

Remiză albă care mulţumeşte mai mult Elveţia, Norvegia rămâne la mâna rezultatelor pentru calificare.

Partida transmisă la TVR 2, comentată de TUDOR FURDUI.

ALTE REZULTATE:

COLUMBIA – COREEA DE SUD 2 – 0

NOUA ZEELANDĂ – FILIPINE 0 – 1

Date generale despre cele două ţări (bine de ştiut)

ELVEŢIA

Denumirea oficială: CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ

Capitala: BERNA (318.000 de locuitori)

Limba oficială: germana, italiana, franceza

Suprafaţa: 41.293 km 2

Populaţia: 8,7 milioane de locuitori

Densitatea populaţiei: 207 loc/km2

Religia: protestantism , catolicism etc

Moneda: franc elveţian

Forma de guvernare: republică federală

Ziua naţională: 1august

NORVEGIA

Denumirea oficială: REGATUL NORVEGIEI

Capitala: OSLO (503.000 de locuitori)

Limba oficială: norvegiana

Suprafaţa: 323.750 km 2

Populaţia: 5,5 milioane de locuitori

Densitatea populaţiei: 13,7 loc/km2

Religia: protestantism etc

Moneda: coroana norvegiană

Forma de guvernare: regat

Ziua naţională: 17 mai

profesor de istorie

Dumitru Bârjac

Păuşa