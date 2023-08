Campionatul Mondial de Fotbal Feminin 2023, Australia – Noua Zeelandă

PORTUGALIA – SUA 0:0

1 august, ora 10 (ora 19 ora locală), Auckland, stadion – Eden Park, au asistat 40.958 spectatori

Arbitrul de centru: Welch R – Norvegia

Portugalia, la prima prezenţă la Cupa Mondială, avea mare nevoie de victorie pentru a merge mai departe, SUA, de patru ori campioană mondială, campioană mondială en titre, pornea mare favorită, având nevoie de un singur punct.

Antrenorul lusitan Neto F. Foloseşte sistemul 3-4-1-2, iar antrenorul macedonean al SUA, Adanovski V., foloseşte sistemul 4-1-2-3.

În minutul 4, consemnăm prima ocazie de gol pentru SUA, Morgan, cu 210 selecţii şi 121 de goluri, trimite peste bara transversală, după care în minutul 8, Portugalia ratează prin Norton. În minutul 14, SUA, mai are o ocazie, dar portarul Pereira este la post, iar în minutul 15 portugheza Diana Silva trimite pe lângă. În minutul 45+2, Williams trimite un şut pe spaţiul porţii reţinut de Pereira. Repriză albă cu posesie mai bună pentru SUA.

Repriza secundă începe printr-un joc încâlcit cu multe erori de ambele părţi, totuşi SUA mai are câteva situaţii bune. În minutul 48, Lavelle trimite mult peste poartă, minutul 54, Morgan ratează o minge venită dintr-o lovitură de colţ. În minutul 55, lovitură liberă din colţul careului de 16 m, execută Smith şi Morgan trimite peste poartă. În minutul 82, Portugalia are şi ea o şansă. În cele 8 minute de prelungiri, Portugalia putea da marea lovitură prin Ana Capeta care trimite mingea la rădăcina barei verticale dreapta.

Remiză nulă din multe puncte de vedere şi SUA merge în optimi fără să strălucească. Portugalia, fără şut pe spaţiul porţii! Sincer să fiu, am aşteptat mult să văd echipa SUA, dar nu am văzut mare lucru. Să mai vedem.

Date statistice:

Cartonaşe galbene : 3 – 3

Posesie: 56% – 44%

Ocazii de gol: 5 – 13

Şuturi pe poartă: 0 – 4

Cornere: 1 – 6

Lovituri libere: 14 – 12

În celălalt meci din grupă, Olanda a spulberat Vietnamul cu 7-0, primul scor fluviu la Cupa Mondială.

Alte rezultate: ANGLIA – CHINA 6-1, DANEMARCA – HAITI 2-0

Echipe calificate în optimi: ELVEŢIA, NORVEGIA, AUSTRALIA, NIGERIA, JAPONIA, SPANIA, ANGLIA, DANEMARCA, OLANDA, SUA.

SUA

Denumirea oficială: STATELE UNITE ALE AMERICII

Capitala: WASHINGTON (2 milioane de locuitori)

Limba oficială: engleza americană

Suprafaţa: 9.364.000 km2

Populaţia: 331.977.178 locuitori

Densitatea populaţiei: 34,2 loc/km2

Religia: protestanţi 60%, catolici 25% etc

Moneda: dolar

Forma de guvernare: republică

Ziua naţională: 4 iulie (4 iulie 1776, Declaraţia de Independenţă)

profesor de istorie Dumitru Bârjac, Păuşa