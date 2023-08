Zalău, 550 de ani: Primăria a transmis zălăuanilor câteva urări și cam atât

Ziua de 1 August are o însemnătate deosebită, colosală pentru Zalău și pentru toți cetățenii municipiului, indiferent că s-au născut aici, că locuiesc, că învață aici, că lucrează aici sau pur și simplu pentru că respiră aici. Dintr-un motiv sau altul, ei sunt cei care se bucură de urbe, cu toate minusurile ei atât de bine cunoscute: cu străzile inundate la orice ploaie mai mică, cu apa pe care o cară în bidoane de ani buni, cu ceasul din inima orașului care stă defect de luni bune, cu copaci tot mai puțini la care să te adăpostești de arșiță, cu semafoarele care mai mult încurcă decât descongestionează traficul etc. Chiar și așa, ne place Zalăul. Dar 2023 nu e doar un an oarecare, un an la întâmplare, este un an cu adevărat special. Anul acesta sărbătorim 550 de ani de la prima atestare documentară a orașului, făcută de Matia Corvin, regele Ungariei și Boemiei. Acesta declară Zalăul pentru prima dată ca oraș-târg, ocazie care i-a oferit orașului independența economică. Așa, și? Ce s-a întâmplat concret? Ce acțiuni sau manifestări a organizat municipalitatea? Câte spectacole sau manifestări în aer liber sau în săli festive s-au organizat? Câte steaguri s-au pus? Câte marșuri s-au perindat sacadat prin oraș? Câte afișe sau bannere stradale ați văzut în oraș? Câte comunicate de presă s-au trimis din partea oficialilor zălăuani? ABSOLUT NIMIC, ZERO!!! Alo, municipalitatea, ați uitat ce trebuia făcut? Pe scurt, a fost pur și simplu o bătaie de joc la adresa celor care v-au așezat pe scaunele voastre pufoase și luxoase. E trist ce am văzut. Pur și simplu un eveniment istoric unic a fost, în mod voit, trecut cu vederea, cu pixul, cu gândul, cu mintea și cu sufletul. Am zărit fugitiv doar niște urări extrem de formale și de reci aruncate pe paginile personale de Facebook a unor oficiali și cam atât a fost tot. Tăcerea celor care ne conduc, plătiți din banii contribuabililor, adică ai zălăuanilor desigur, vorbește de la sine cu privire la importanța Zalăului și a cetățenilor ei.

E bine totuși că mai avem câteva instituții care au înțeles totuși esența Zalău 550. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a dedicat numărul 222 al revistei „Caiete Silvane” Municipiului Zalău, marcând astfel importanța evenimentului. La rândul său, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău (MJIAZ) a realizat, în data de 1 februarie, o expoziție foto-documentară „Zalău 550”, găzduită de Zalău Value Center timp de mai multe luni. Echipa de cercetători științifici și arheologi ai MJIAZ au mai organizat, în data de 1 august, vernisajul „Metamorfozele orașului”, ocazie cu care s-a realizat o trecere în revistă a principalelor transformări suferite de oraș vreme de secole.

La mulți ani zălăuani! La mulți ani, Zalău! La cât mai mulți bani la bugetul local și cât mai multe voturi în anul ce vine! Rușine…