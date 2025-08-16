Ţara noastră, lider european în sectorul avicol cu peste 200 de milioane de pui exportaţi în 2024

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că România este „cea mai puternică forţă” în sectorul avicol din Uniunea Europeană, după ce anul trecut a exportat peste 200 de milioane de pui în ţări precum Franţa, Italia şi Anglia, transmite Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.

Barbu a anunţat că obiectivul este replicarea acestui succes în sectorul porcin şi cel al bovinelor de lapte şi carne, prin subvenţii europene dedicate. „Peste 4 miliarde de euro din anul 2028 se vor duce direct în zootehnia din România”, a precizat ministrul, adăugând că agricultura, zootehnia şi industria alimentară reprezintă „singurul motor economic” al ţării.

În următorii 2-3 ani, vor fi implementate programe şi unităţi de procesare în valoare de aproape 2 miliarde de euro, cu accent pe integrarea producţiei vegetale cu zootehnia şi procesarea, pentru a evita dependenţa de materie primă din import. Sprijinul cuplat va fi acordat doar fermelor care asigură această integrare.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro