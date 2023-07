Campionatul Mondial de Fotbal Feminin 2023, Australia – Noua Zeelandă

FRANŢA – BRAZILIA 2:1 (1:0)

29 iulie, ora12.53, (ora 21.53 ora locală), BRISBANE, Australia, stadion – Suncorp Stadium, au asistat 49.378 de spectatori

Arbitrul de centru: Jancewicz K – Australia

Antrenorul francez Herve Renard (fostul antrenor al Arabiei Saudite la Mondialul din Qatar, 2-1 cu Argentina), a folosit sistemul 4-1-2-3, iar suedeza Pia Sundage, antrenoarea Braziliei, sistemul 4-4-2. Un meci între Franţa şi Brazilia este întotdeauna un derby, indiferent că joacă fetele sau băieţii. Franţa pornea favorită, având mare nevoie de victorie pentru calificare.

Destul de tern primul sfert de oră de joc. În minutul 13, ocazie de gol pentru Franţa, apără Leticia, portarul din Ţara Cafelei. În replică, în minutul 15, la o lovitură liberă de la 25 m, Adriana trimite pe lângă poartă dintr-o poziţie favorabilă. În minutul 17, Franţa deschide scorul la o fază trasă la indigo cu cea din minutul 13, minge înaltă care ajunge pe capul lui Le Sommer şi Leticia este învinsă. Minutul 22, ocazie rarisimă pentru Brazilia, de la 11m, Adriana singură în faţa porţii, trimite mult peste şi franţuzoaicele scapă cu faţa curată, faza repetându-se în minutul următor.

În repriza secundă, împotriva cursului jocului, Brazilia egalează în minutul 58, prin Debinha, care s-a trezit cu mingea la picior în interiorul careului de 6 m. A fost primul ei gol la o Cupă Mondială. Timp de zece minute Franţa este în corzi, braziliencele joacă la sacrificiu.

În minutul 67, GEYRO, are golul în vârful bocancului dar portăriţa Selecao respinge peste transversală. În minutul 83 Franţa înscrie golul victoriei prin Renard, cu capul din interiorul careului de 16m. În minutul 90+8 Brazilia putea egala în urma unei lovituri de la 30 de metri.

Una peste alta, Franţa, mai bună, a câştigat meritat.

Meciul s-a transmis la TVR 1 şi a fost comentat deTudor Furdui, fiul fostului mare actor.

Date statistice:

Cartonaşe galbene: 4 – 1

Posesie: 54% – 46%

Ocazii de gol: 17 – 11

Şuturi pe poartă: 7 – 2

Cornere: 5 – 3

Lovituri libere: 9 – 15

Alte rezultate: SUEDIA – ITALIA 5 – 0, PANAMA – JAMAICA 0 – 1

FRANŢA

Denumirea oficială: REPUBLICA FRNACEZĂ

Capitala: PARIS (10 milioane de locuitori)

Limba oficială: FRANCEZA

Suprafaţa: 551.500 km 2

Populaţia: 63.977.178 de locuitori

Densitatea populaţiei: 1.091 loc/km2

Religia: catolici 90% etc

Moneda: euro

Forma de guvernare: republică

Ziua naţională: 14 iulie (căderea Bastiliei 1789)

BRAZILIA

Denumirea oficială: REPUBLICA FEDERATIVĂ BRAZILIA

Capitala: BRASILIA (1,9 milioane de locuitori)

Limba oficială: PORTUGHEZA

Suprafaţa: 8.512.000 km 2

Populaţia: 170 milioane de locuitori

Densitatea populaţiei: 19,3 loc/km2

Religia: catolicism 88,9 % etc

Moneda: REALUL

Forma de guvernare: republică

Ziua naţională: 7 septembrie

profesor de istorie Dumitru Bârjac, Păuşa