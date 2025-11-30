Boxerul Tinca Alex a câștigat prima centură din carieră

Sportivul Tinca Alex din Sânmihaiu Almașului, elev al Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” din Zalău și legitimat la CSM Zalău, a câștigat prima centură din carieră. Este vorba despre Centura OBC King Of The Ring. În data de 29 noiembrie, la Girișul de Criș, în județul județul Bihor, Alex a fost convocat pentru lupta în care a fost pusă în joc Centura OBC King of the Ring la categoria 66 kg – juniori. Sălăjeanul și-a învins adversarul la puncte în toate rundele.

Pe lângă centurile puse în joc, competiția King of The Ring 2025 a avut la start 80 de sportivi de la 12 cluburi din țară. Au mai participat de la CSM Zalau, La competiție au mai participat trei sportivi de la CSM Zalău: Vaszi Florin – locul I la cat. 75 kg cadeți, Groza Sebastian – locul II la cat. 75 kg juniori și Magdaș Paul – locul II la cat. +90 kg seniori.

M. S.