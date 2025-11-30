Mobilizare impresionantă la CNSB Șimleu Silvaniei: fructe și legume donate persoanelor vulnerabile din comunitate

O campanie social-umanitară inedită a fost organizată la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, în perioada 24–28 noiembrie.

Intitulată „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”, aceasta a reprezentat un bun prilej de a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile. Elevii și profesorii colegiului șimleuan au colectat peste 550 de kilograme de fructe și legume, donate ulterior către două centre din bazinul orașului și unor familii din localitate.

Inițiativa derulată la nivelul liceului a vizat sprijinirea a două centre, respectiv Centrul Social Multifuncțional „Filantropia” din Șimleu Silvaniei, Centrul Social „Sfântul Ioan Botezătorul” de la Mănăstirea Bic, precum și două familii din comunitatea de la poalele Măgurii.

Campania este un proiect SNAC coordonat de CJRAE Sălaj.

„Transmit sincere mulțumiri tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice care s-au implicat cu generozitate în această acțiune atât de importantă pentru comunitatea noastră. Gesturile voastre arată nu doar solidaritate, ci și puterea educației de a forma oameni empatici, responsabili și implicați. Prin efortul fiecăruia, am reușit să aducem un strop de speranță celor aflați în dificultate. Sunt mândră de mobilizarea și spiritul civic al întregii școli”, a transmis directoarea colegiului șimleuan, Șerban Bianca.