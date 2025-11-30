O seară cu final fericit în prima zi a Târgului de Crăciun din Zalău

Deschiderea Târgului de Crăciun din Zalău ne-a adus, în această seară, o poveste cu final fericit și o misiune îndeplinită cu succes. Oana, ofițer la Jandarmerie, în mai puțin de cinci minute a reușit să readucă în brațele mamei un copil de nici 3 ani. Copilul i-a fost încredințat de către o doamnă, care a rugat-o să o ajute să îi găsească mama.
După ce a anunțat colegii de dispozitiv aflați în misiune, fără să stea pe gânduri, Oana a pornit prin mulțimea aglomerată, căutând orice indiciu care să o ducă la mama copilului. După doar câteva minute, a observat o femeie vizibil agitată și s-a îndreptat către ea. Intuiția ei s-a dovedit corectă: era mama copilului. Îmbrățișarea care a urmat a spus totul, ușurare, recunoștință și bucuria unui final liniștitor.
Felicitări, Oana, pentru promptitudine, calm și profesionalism! Ai adus un strop de magie în această seară de sărbătoare!
M. S.