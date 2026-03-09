Zalăul, invadat de vânzători de parfumuri contrafăcute

Un echipaj de jandarmerie a depistat duminică doi bărbați în parcarea unui supermarket din municipiul Zalău, în timp ce ofereau spre vânzare parfumuri purtând însemnele unor mărci cunoscute, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea acestora. În urma legitimării și a controlului efectuat asupra bunurilor, jandarmii au identificat 21 de parfumuri susceptibile a fi contrafăcute.

Bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoanele în cauză, doi bărbați în vârstă de 46, respectiv 38 de ani, ambii cu domiciliul în municipiul Ploiești, au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Zalău pentru continuarea verificărilor și întocmirea documentelor procedurale, conform prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

M. S.