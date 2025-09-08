Zălăuanca Ioana Azimi-Anaraki, locul I la ultramaraton CugiRace: 68 de kilometri

Pentru mulți, 68 de kilometri sunt mulți de parcurs și cu mașina uneori, dar să alergi pe asemenea distanță. Ei bine, Ioana Azimi-Anaraki, o zălăuancă pasionată de sport, de mișcare, a alergat această distanță, dar nu oricum, ci a câștigat locul I, o performanță deosebită obținută la CugiRace, competiția care reunește anual sute de sportivi amatori și profesioniști din țară și străinătate. Pe fosta handbalistă o cunosc de ani buni. Și soțul său Ramin a practicat sportul de performanță, a fost fotbalist de performanță. Amândoi formează o familie frumoasă, un exemplu cred eu. Cert este că Ioana aleargă din plăcere și o face de ani buni. De multe ori am văzut-o alergând dimineața, la prima oră, uneori înainte de 6, ora la care alții abia se trezesc. Pregătirea, disciplina și determinarea Ioanei au dat rezultate. „M-am prezentat la startul acestei curse de 68 de kilometri, cu 2.700 m diferență de nivel, știind că nu sunt refăcută complet. Dar am venit. Pentru că sunt momente în care nu te bazezi pe formă, te bazezi pe voință. De data asta nu a fost despre recorduri. A fost despre a nu renunța atunci când corpul îți spune că ar fi mai simplu să te oprești. A fost despre a continua atunci când știi că nu ești în cea mai bună zi, dar îți aduci aminte de ce faci asta. A fost o zi grea. Corpul nu a răspuns așa cum mi-aș fi dorit, iar momentele de îndoială au fost prezente pe parcurs. Dar n-am lăsat gândurile negative să pună stăpânire. M-am ținut de plan, pas cu pas, fără să renunț. Și, în ciuda tuturor dificultăților, linia de finish mi-a adus – locul I din nou. Cu un timp mai slab față de anul trecut, dar cu o victorie care cântărește mult mai mult prin lecțiile pe care le aduce: nu e nevoie să fii mereu în cea mai bună formă ca să câștigi, e nevoie să nu renunți. Munca dusă până la capăt valorează mai mult decât perfecțiunea”, a declarat Ioana. Această cursă i-a reamintit Ioanei că puterea stă în consistență, în voință și în încrederea că fiecare pas înainte contează. „Uneori, victoriile care vin în cele mai grele zile sunt cele care te definesc cu adevărat”, a încheiat Ioana. O felicităm și noi pentru că merită.

