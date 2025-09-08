Haidaț’ pă la muzeu!

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj, aduce arta și creativitatea în mijlocul comunității, la ediția a X-a a evenimentului „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”.

În perioada 12–14 septembrie 2025, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău participă activ la evenimentul „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”, organizat de Primăria Municipiului Zalău prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău.

Ateliere creative pentru toate vârstele

Sâmbătă și duminică, muzeul invită copiii, tinerii și familiile la o serie de ateliere interactive în zona pietonală: confecționare de blazoane medievale, fluturi în ramă, pandantive ceramice, broșe medievale, zburătoare din basme, magnet handmade, jocuri și puzzle-uri, pictură pe față și multe altele. Activitățile îi vor provoca pe participanți să învețe, să creeze și să se bucure de timp de calitate împreună.

„Orașul pictural” – artă în aer liber

Pe tot parcursul zilelor de sâmbătă și duminică, publicul va putea vizita expoziția stradală „Orașul pictural – Reprezentări plastice ale urbanității”, un proiect prin care arta coboară din muzeu pe pietonală și oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi orașul prin ochii artiștilor plastici.

Spectacol vizual de video mapping

Momentul de vârf al contribuției muzeului va fi sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 20,30, când fațada Clădirii Transilvania din Piața Iuliu Maniu se va transforma într-o operă de artă digitală printr-un spectacol de video mapping. Publicul este invitat să trăiască o experiență vizuală spectaculoasă, unde lumina și arhitectura se îmbină într-un show memorabil.

Prin aceste activități, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău își propune să aducă arta și istoria mai aproape de comunitate, într-un mod interactiv, accesibil și spectaculos.

Perioada desfășurării evenimentului: 12–14 septembrie 2025

Locații: Strada Unirii și Piața Iuliu Maniu, Zalău

Accesul la activități este gratuit.

M. S.