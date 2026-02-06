Viitorii părinți, invitați să învețe despre îngrijirea corectă a nou-născuților

Gratuit, viitorii părinți sunt invitați la Spitalul Județean de Urgență din Zalău pentru a învăța cum să îngrijească nou-născuții. Este un curs organizat de secțiile Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău. Cursul este structurat pe perioada a cinci săptămâni (câte o întâlnire de două ore pe săptămână, în intervalul orar 18 – 20). Cursul se va desfășura în sala de ședințe a spitalului, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară. La cursuri pot participa și viitorii tătici, care vor obține, la final, un atestat de puericultură. Documentul le va permite prelungirea concediului paternal cu încă 10 zile lucrătoare. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0745027525 – persoană de contact Claudia Indrecan. Cursul va începe în data de 12 februarie și va cuprinde informații utile despre naștere, despre momentul oportun de prezentare la spital, despre problemele ce pot apărea în timpul sarcinii, despre alimentația mamei în timpul sarcinii, sfaturi despre alăptare și despre adaptarea nou născutului la viața extrauterină, dar și informații utile despre igiena nou născutului.

