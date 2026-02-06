Unde mergem?

Vineri 6.2.2026
• Film – SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați, Cinematograful Scala – ora 15.45
• Film – Avatar: Foc şi cenuşa, Cinematograful Scala – ora 16
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Film – Miss Moxy, Cinematograful Scala – ora 17.45
• Film – Whistle – Sunetul morții, Cinematograful Scala – ora 19.30
• Film – Dragoste la țară, Cinematograful Scala – ora 20.10
Sâmbătă 7.2.2026
• Handbal feminin, HC Zalău – CSM Galaţi, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 11
• Film – Nuremberg, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) -Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Film – Bernard: Misiune pe Marte, Cinematograful Scala – ora 15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30
• Volei Divizia A1: SCM Zalău – Arcada Galaţi, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 16
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30
• Film – Finnik 2: Lumea secretă a spiridușilor, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Băieți de oraș: Golden Boyz, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Anaconda, Cinematograful Scala – ora 19.20
Duminică 8.2.2026
• Lansarea volumului: „Dialoguri esențiale din exil”, autor dr. Anca Stângaciu, Casa Memorială „Iuliu Maniu”, Bădăcin – ora 13• Film – Hamnet, Cinematograful Scala – ora 14.15
• Film – Spre nord, Cinematograful Scala – ora 14.20
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Avatar: Foc și cenușă, Cinematograful Scala – ora 17.20
• Film – Whistle – Sunetul morții, Cinematograful Scala – ora 19.20