Valea Zalăului, plină de gunoaie

Deșeuri diverse, de la cele menajere, până la electrocasnice, materiale de construcții, obiecte de mobilier au adunat angajații de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj din valea Zalăului, în municipiu.

Este important să ne amintim că responsabilitatea nu se oprește la ușile caselor noastre. Mediul înconjurător este casa noastră comună și trebuie să-l protejăm împreună.

Să arunci deșeurile în locurile special amenajate este un gest simplu. Un efort minim pentru tine înseamnă un ajutor uriaș pentru siguranța tuturor! Astfel, personalul de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj poate aloca mai mult timp intervențiilor strategice la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor.

Haideți să prețuim mai mult natura și să demonstrăm, prin gesturi mici, dar constante, că ne pasă de mediul în care trăim. M. S.