Unii pensionari vor beneficia de medicamente compensate cu 90%

Guvernul a aprobat, în data de 21 decembrie, un proiect de lege privind extinderea programului de compensare cu 90% a preţului medicamentelor pentru pensionari. De la 1 ianuarie vor beneficia de această facilitate pensionarii cu venituri de până la 1.830 lei lunar, comparativ cu 1.608 lei lunar în prezent. În acest an, programul a fost unul cu impact direct în rândul pensionarilor cu pensii modeste, astfel că în primele nouă luni din acest an, purtătorul de cuvânt al Guvernului – Mihai Constantin a declarat că s-au eliberat peste două milioane de reţete pentru un număr de 432.525 de pensionari. Prin această facilitate guvernul are în vedere un mai bun acces la tratament pentru vârstnicii cu pensii foarte mici precum și o creștere a speranței de viață a acestora.

