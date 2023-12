Tragic! Un zălăuan a murit la locul de muncă

În dimineața zilei de 23 decembrie, un zălăuan de 62 de ani, în timp ce se afla la locul de muncă la o fermă din cartierul Ortelec, a trecut pe sub un utilaj la care se efectuau reparații, iar o parte componentă a utilajului a căzut peste el. Bărbatul a rămas prins sub aceasta și în cele din urmă a decedat. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Sălaj în vederea efectuării necropsiei. Continuă cercetările în acest caz, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului. Oamenii legii au deschis acum un dosar de cercetare penală, întocmit sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectare a normelor legale de securitate și sănătate în muncă și ucidere din culpă.

Share Tweet Share