Unde mergem?

Vineri 20.06.2025

• Film – Kontinental ’25, Cinematograful Scala – ora 15

• Film – Cum să îţi dresezi dragonul, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – După 28 de ani, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Elio, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – The Ugly Stepsister, Cinematograful Scala – ora 19.40

• Spectacolul de teatru Experimentul/„Artă în vatra satului”, marca Cultură-n Șură, loc Șura lui Bogdan a lu’ Sandu Ilieș din Sălățig



Sâmbătă 21.06.2025

• Drumeție pe urmele romanilor, plecarea cu microbuzul, la ora 08:30, din parcarea din spatele Primăriei Zalău

• Deschidere pentru public Wellness Center Fort Silvan, Pensiunea Kemsilvanum, Camăr nr. 414 – ora 9

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Balerina, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Elio, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Cum să îţi dresezi dragonul, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – După 28 de ani, Cinematograful Scala – ora 19.10

Duminică 22.06.2025

• Film – Elio, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Karate Kid: Legende, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Zâna Măseluţă: Între prietenie şi magie, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Kontinental ’25, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – The Ugly Stepsister, Cinematograful Scala – ora 19.15