Musli cu fructe retras din magazinele Profi

Un lot de musli cu fructe a fost retras din magazinele Profi din cauza depăşirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol, o micotoxină întâlnită frecvent în cereale. Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume produsul, ci să îl returneze în magazin, urmând a primi contravaloarea acestuia.

Potrivit informaţiilor oferite de Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Profi a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului Proxi Musli cu fructe 750 grame.