Un campion mondial, pescar pe lacul Vârșolț

Bogdan Vuculescu este campion mondial la pescuit sportiv, un român care a plasat România printre țările cu rezultate de excepție la competiții internaționale de profil. Zilele trecute, Bogdan a venit în Sălaj pentru a participa la o competiție privată de pescuit sportiv. L-am întâlnit pe malul lacului Vârșolț prin bunăvoința bunei mele prietene Vera Ispas, cea care coordonează de ani și ani misiuni de prevenire și combatere a braconajului piscicol.

Simplu și modest, Bogdan, originar din județul Arad, mi-a povestit că a descoperit plăcerea de a pescui în copilărie. Tatăl său obișnuia să pescuiască pe râul Mureș. Timpul a trecut, iar Bogdan a dus pescuitul la un alt nivel, pe culmea performanței internaționale. L-am întrebat dacă îi place carnea de pește. A zâmbit. „Mănânc rar pește. Sunt pescari adevărați cărora nu le place carnea de pește. Ei prind și eliberează. Pentru mine, pescuitul este o competiție, un sport, o bucurie, iar pescarii adevărați nu doar pescuiesc, ci protejează natura, fondul piscicol”, mi-a spus campionul. Vântul sufla cu putere. Campionul s-a întors la pescuit.