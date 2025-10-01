Rata șomajului în Sălaj, peste media națională

Cele mai recente date arată că peste cinci mii de sălăjeni erau șomeri la sfârșitul lunii iulie a acestui an, potrivit Direcției Județene de Statistică Sălaj. În total, 5.069 de persoane nu ocupau un loc de muncă, reprezentând 2% din numărul total al șomerilor înregistrați la nivel național.

Spre deosebire de lunile anterioare, numărul persoanelor fără loc de muncă a crescut cu 0,7% față de luna iunie 2025 și cu 0,8% în raport cu luna iulie a anului trecut. Din numărul total aflați în evidențe, 711 sălăjeni beneficiau de indemnizația de șomaj în perioada respectivă.

Astfel, la nivel județean, rata șomajului la finalul lunii iulie era de 5,6%, raportat la populația activă a județului de la 1 ianuarie 2024, cu 2,4% mai mare decât rata înregistrată la nivelul întregii țări, potrivit datelor.