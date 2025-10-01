O fabrică din Sălaj, pași spre energia verde. Panouri fotovoltaice, instalate de E.ON la Cemacon

Compania E.ON România a finalizat și predat companiilor partenere 400 de centrale electrice fotovoltaice. Valoarea totală a proiectelor ajunge la peste 75 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă. Printre proiectele realizate se numără și instalarea unui sistem fotovoltaic pentru fabrica de cărămidă Cemacon din Sălaj.

În total, sistemele fotovoltaice instalate de E.ON acoperă o suprafață de peste 370.000 de metri pătrați și includ aproape 190.000 de module fotovoltaice. Cele 400 de centrale au o capacitate instalată cumulată de 84,3 MWp și produc anual aproximativ 105 GWh de energie electrică regenerabilă.

Aceastea contribuie semnificativ la reducerea a zeci de mii de tone de emisii de dioxid de carbon de la un an la altul, potrivit economica.net.

Un exemplu concret îl reprezintă proiectul realizat pentru Cemacon din Sălaj, unde E.ON a montat pe acoperișul fabricii un sistem compus din 2.176 de module fotovoltaice monocristaline. Acestea generează, în medie, aproximativ 976 MWh de energie electrică verde pe an.