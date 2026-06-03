Trusou de botez pentru fete: 10 piese si materiale

Un trusou de botez pentru fete contine, de regula, 10 piese: cutia de lemn, prosopul cu gluga, panza de mir, fasa, sticluta, cutiuta pentru primul smoc de par, prosopul pentru preot, sapunul, lumanarea si cartonasele pentru nasi si parinti. Toate piesele sunt personalizate cu numele fetitei si data botezului, incluse in pretul standard al setului. Nasa alege modelul si trimite datele, atelierul face restul.

In 2026, cele mai multe nase cauta un set care sa nu necesite cumparaturi separate din trei locuri diferite. Trusou de botez pentru fete de la Lovia vine gata complet, broderia si personalizarea cutiei incluse, fara optiuni platite separat.

Peste 340 de familii au ales un set Lovia pana acum, confirmate prin recenziile verificate de pe site. Ce face diferenta nu e lista de piese, ci materialele din care sunt facute si faptul ca fiecare set se executa individual, la comanda.

Ce contine un trusou de botez complet pentru fete

Un trusou de botez pentru fete cuprinde 10 piese executate la comanda. Cutia de lemn (40 x 30 x 15 cm), produsa de un fabricant roman de mobila, are capacul decorat prin decoupage cu motivul ales. Prosopul cu gluga (80 x 80 cm) este din bumbac frotir 100%. Panza de mir sau crasma (90 x 80 cm) este din bumbac finet. Fasa de botez are 100 cm. Sticluta pentru mir, cutiuta pentru primul smoc de par (10 x 10 cm, interior catifea, capac din lemn), prosopul pentru preot si sapunul completeaza setul. Lumanarea este din ceara naturala de albine fara parafina, dimensiune 5,5 x 30 cm. Doua cartonase de amintire, unul pentru nasi si unul pentru parinti, inchid setul. Pe textile se brodeaza numele fetitei si data botezului. Pe capacul cutiei se scrie un mesaj ales de nasa. Personalizarea este inclusa in orice set, indiferent de model.

Piesele nepersonalizate din set sunt prosopul pentru preot si sapunul, care raman neutre prin traditie.

Personalizarea: ce se scrie si unde

Broderia apare pe prosopul cu gluga, pe panza de mir si pe fasa. Se scrie, de obicei, prenumele fetitei si data botezului, uneori si un verset scurt ales de parinti.

Capacul cutiei poarta un mesaj personalizat, ales de nasa. Acesta poate fi un gand scurt sau o urare, nu neaparat numele copilului, pentru ca numele este deja brodat pe textile.

Pentru fete, accentele vizuale includ tonuri de roz, motive florale sau teme de basm. Nasa alege tema cand selecteaza modelul, iar broderia este executata in culorile care se potrivesc cu acel model.

Modelele disponibile pentru fete

Lovia ofera sapte modele dedicate fetitelor, fiecare cu o identitate vizuala distincta.

„Visul Copilariei” si „Printesa” merg spre teme de basm, cu motive delicate si tonuri pastelate. „Ingeri” este varianta neutra, potrivita pentru familiile care prefera discret. „Floarea Soarelui”, „Cirese” si „Trandafiri Albi” sunt modele florale, mai potrivite pentru botezuri de primavara si vara.

„Castel cu Baloane” combina un motiv festiv cu accente colorate, mai potrivit pentru botezuri de toamna sau iarna cand se doreste ceva mai vesel.

Daca niciunul dintre cele sapte modele nu se potriveste exact cu ce are nasa in minte, exista optiunea design unicat: nasa trimite o idee, o poza sau o tema, atelierul propune schite si executa modelul de la zero.

Materialele din care se face diferenta

Bumbacul folosit la prosopul cu gluga este frotir 100%, iar panza de mir este din finet, un tesut fin de bumbac cu suprafata neteda, potrivit pentru ritualul ungerii cu mir. Ambele materiale sunt alese specific pentru contactul cu pielea sensibila a nou-nascutului.

Panza de mir si prosopul cu gluga nu sunt interschimbabile, desi arata similar. Panza de mir este piesa cu functie liturgica directa: preotul o foloseste la stergerea Sfantului Mir dupa ungere si la scufundare. Prosopul cu gluga, din frotir absorbant, inveleste si usuca bebelusul dupa ce iese din cristelnita. Functii diferite, materiale diferite, de aceea setul le include pe amandoua.

Lumanarea este din ceara naturala de albine fara parafina. Ceara de parafina elibereaza vapori la ardere; ceara de albine arde curat, fara fum negru, si dureaza mai mult la o dimensiune identica.

Cutia de lemn vine de la un producator roman de mobila, nu din import. Capacul este decorat prin decoupage cu motivul ales de nasa, o tehnica de aplicare manuala a straturilor decorative pe suprafata lemnului. Cutiuta pentru primul smoc de par are interiorul captusit cu catifea.

Cum alege nasa modelul potrivit pentru o fetita

Prin traditia ortodoxa, nasa cumpara trusoul de botez, nu mama. Alegerea modelului ii apartine, iar aceasta este uneori prima decizie importanta pe care o ia in calitate de nasa.

Criteriile practice sunt simple. Botezuri de primavara sau vara: modelele florale („Floarea Soarelui”, „Cirese”, „Trandafiri Albi”) se potrivesc cu lumina si culorile sezonului. Botezuri de toamna sau iarna, sau ceremonii mai solemne: „Printesa” sau „Visul Copilariei” functioneaza bine. Nasa care prefera ceva neutru, fara roz dominant: „Ingeri” este alegerea sigura.

Daca are deja o idee clara despre ce vrea, optiunea Design Unicat este mai potrivita decat adaptarea unui model existent.

Termenul de executie si cand se face comanda

Fiecare set se executa individual, dupa ce comanda este plasata. In perioadele cu volum normal, termenul este de 5 pana la 7 zile lucratoare. In sezonul de varf, mai ales intre mai si septembrie cand sunt cele mai multe botezuri, termenul poate creste. Comanda cu cel putin 2-3 saptamani inainte este recomandata; o luna inainte este varianta sigura. Cea mai frecventa greseala pe care o fac nasele este sa comande cu o saptamana inainte de botez, fara sa ia in calcul ca in mai, iunie si septembrie atelierul lucreaza la capacitate maxima si termenul poate depasi estimarea normala.

La comanda se poate adauga si o paturica de muselina. Exista varianta de vara, mai subtire, si varianta de iarna, mai groasa. Paturica nu este inclusa in setul standard, dar poate fi adaugata in aceeasi comanda, pentru a ajunge toate piesele impreuna.

Ce intreaba nasele despre trusoul de botez pentru fete

Din cate piese este format un trusou de botez pentru fete?

Un trusou de botez pentru fete are 10 piese: cutia de lemn (40 x 30 x 15 cm), prosopul cu gluga (80 x 80 cm bumbac frotir), panza de mir (90 x 80 cm bumbac finet), fasa de 100 cm, sticluta pentru mir, cutiuta pentru primul smoc de par, prosopul pentru preot, sapunul, lumanarea din ceara de albine si doua cartonase de amintire pentru nasi si parinti.

Ce se personalizeaza pe un trusou de botez?

Pe textile, broderia include prenumele fetitei si data botezului. Pe capacul cutiei de lemn se scrie un mesaj ales de nasa. Personalizarea este inclusa in orice set Lovia, indiferent de modelul ales, fara cost suplimentar. Nasa trimite datele la comanda, atelierul le aplica pe fiecare piesa conform modelului selectat.

Cine alege trusoul de botez, nasa sau mama?

Prin traditia ortodoxa romaneasca, trusoul de botez este cadoul nasilor pentru copil. Nasa alege modelul, personalizeaza capacul cutiei si trimite comanda. Mama poate sugera preferinte de culoare sau tema, dar decizia finala si achizitia apartin nasilor. Aceasta conventie este respectata in majoritatea familiilor ortodoxe din Romania.

Ce materiale are un trusou de botez de calitate?

Un trusou de calitate foloseste bumbac 100% la textile, cu distinctie clara intre frotir pentru prosop si finet pentru panza de mir. Lumanarea trebuie sa fie din ceara naturala de albine, fara parafina. Cutia de lemn trebuie sa vina de la un producator verificat, cu capac decorat manual. Cutiuta pentru primul smoc de par are interiorul captusit cu catifea pentru protectia amintirilor.