Un sălăjean pornește cu ARO 10 într-o uimitoare aventură în Europa

Sălăjeanul Alexandru Contraș face parte din echipa celor trei studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, echipă care și-a propus să pună în practică o idee simplă, dar foarte ambițioasă: să parcurgă Europa la volanul unui autoturism ARO 10 la Gumbalkan – 2026, unul dintre cele mai neobișnuite raliuri europene de anduranță.

Acest proiect nu este doar o călătorie de aproximativ 2.500 de kilometri. Este un exercițiu de rezistență, mecanică, orientare și adaptare, dar și o modalitate de a readuce în atenție un nume important din istoria auto românească: ARO. Cine suntem Suntem un echipaj format din trei studenți pasionați de mecanică, mașini și aventură:

Bucur Maxian este inițiatorul proiectului și pilotul echipei. Este cel care a transformat ideea într-un plan concret, el fiind și cel care va pilota mașina.

Alexandru Rad este responsabil cu documentarea întregii aventuri. El va filma, fotografia și crea conținutul care va ține publicul la curent cu situația din teren.

Sălăjeanul Alexandru Contraș este proprietarul mașinii ARO 10 și mecanicul echipei. Alex se va ocupa de pregătirea tehnică și de menținerea mașinii în stare de funcționare pe întreg parcursul raliului.

„Suntem trei oameni, un singur vehicul și o idee comună: să demonstrăm că pasiunea și determinarea pot învinge limitele unui buget redus și ale unor drumuri dificile. Despre Gumbalkan Gumbalkan este un raliu de anduranță care pornește din Europa Centrală și traversează mai multe țări, inclusiv Cehia, Slovacia, Ungaria, Croația și Bosnia și Herțegovina. Regulile sunt simple, dar provocatoare: mașina nu trebuie să depășească aproximativ 1.000 € sau să fie mai veche de 33 de ani, traseul nu este o cursă de viteză, ci o aventură de navigație, participanții primesc coordonate GPS și aleg propriul drum între puncte. Accentul este pus pe experiență, nu pe competiție. Este un eveniment bazat pe comunitate, unde echipele se ajută între ele, iar fiecare defecțiune devine o poveste, nu un eșec. Am ales ARO 10 nu întâmplător. Este un simbol al industriei auto românești și unul dintre puținele vehicule care încă mai pot reprezenta autentic ideea de robustețe și adaptabilitate. Motivațiile noastre sunt clare: este un vehicul 4×4 compact, potrivit pentru teren variat, are moduri de tracțiune 4×2, 4×4 și reductor pentru situații dificile, este simplu, ușor de reparat în condiții de teren și se încadrează în regulile raliului (vechime și buget). Pentru noi, ARO 10 nu este doar o mașină. Este un simbol pe care vrem să îl readucem în atenția publicului european. Obiectivul nostru principal este să terminăm raliul Gumbalkan 2026 în siguranță, parcurgând traseul complet și ducând ARO 10 până la final. În același timp, vrem să documentăm întreaga experiență și să o împărtășim cu comunitatea online, astfel încât proiectul să devină o poveste urmărită în timp real”, este mesajul echipei.

Este nevoie de sprijin

Pentru a putea duce la capăt acest proiect, echipa are nevoie de resurse logistice și financiare: combustibil pentru traseul internațional, piese de schimb pentru ARO 10, echipamente de bază (scule, cabluri de tractare, consumabile), cazare etc. Bugetul total estimat este de 32.635 lei. Orice contribuție, indiferent de valoare sau formă, îi ajută să se apropie de obiectiv. În schimb, susținătorii acestui proiect vor fi parte dintr-o expediție reală, documentată complet: logo-uri afișate pe ARO 10 pe tot parcursul raliului expunere în conținut video și foto distribuit pe social media mențiuni în postări, story-uri și materiale oficiale, prezență într-o poveste urmărită pe parcursul a șapte zile în cinci țări, dar și asociere cu un proiect auto autentic și memorabil.

Puteți sprijini echipa accesând următorul link: https://whydonate.com/ro/fundraising/sprijina-aro-10-in-gumbalkan-2026-aventura-prin-europa.