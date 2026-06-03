Valorile europene, explicate și dezbătute în rândul liceenilor șimleuani

Valorile europene, precum democrația, solidaritatea, respectul pentru diversitate și implicarea civică, rămân repere esențiale pentru formarea noilor generații. În ciua faptului că trăim perioade în care aceste principii sunt contestate sau puse la îndoială în spațiul public, educația civică, europeană și chiar politică reprezintă un rol semnificativ în dezvoltarea unor tineri informați, responsabili și implicați. Mai mulți elevi de la două colegii din Șimleu Silvaniei au luat parte recent la activități dedicate cunoașterii instituțiilor europene și înțelegerii procesului democratic.

Promovarea valorilor europene

Elevi de clasa a X-a de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” au fost prezenți la o activitate educativă găzduită de Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”, dedicată promovării valorilor europene, cunoașterii rolului Parlamentului European și încurajării implicării civice. Activitatea a fost susținută de echipa EPAS – Școală-Ambasador a Colegiului șimleuan, în cadrul programului dedicat educației europene și formării unei generații de cetățeni activi și responsabili.

În parcursul întâlnirii, elevii au descoperit informații despre modul de funcționare al instituțiilor europene, importanța participării la procesul democratic și oportunitățile pe care apartenența la Uniunea Europeană le oferă generațiilor tinere. Discuțiile și schimbul de idei au scos în evidență rolul fiecărui cetățean în clădirea unei societăți bazate pe respect, solidaritate, diversitate și democrație.

Dezbateri și discuții constructive

Tot în cadrul activităților dedicate educației europene, ambasadorii juniori de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” au participat, alături de elevii Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu”, la o simulare de negociere privind prioritățile bugetare.

Prin dezbateri, argumente și colaborare, elevii au avut ocazia să experimenteze procesul de luare a deciziilor și să înțeleagă provocările care apar atunci când resursele sunt limitate, iar nevoile sunt diverse. Activitatea a evidențiat importanța dialogului, a spiritului critic și a compromisului în construirea unor decizii echilibrate și responsabile.

Prin astfel de experiențe, tinerii își dezvoltă competențele civice și înțeleg mai bine mecanismele care stau la baza procesului decizional în societate și în Uniunea Europeană.

Potrivit reprezentanților liceelor, astfel de activități își propun să dezvolte spiritul civic, gândirea critică și interesul tinerilor pentru societate și pentru valorile proiectului european.