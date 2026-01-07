Trafic în condiții de iarnă pe drumurile din Sălaj

La ora scrierii acestui material nu sunt drumuri blocate în Sălaj din cauza ninsorii sau poleiului, dar circulația se desfăîșoară în condiții de iarnă. Din fericire, pe Meseș, traficul se desfășoară normal, dar autoritățile îndeamnă conducătorii auto să circule cu mare atenție, să adapteze viteza la condițiile de drum și să nu pornească în cursă dacă nu au echipate mașinile cu anvelope de iarnă în stare bună.

Fotografie cu rol ilustrativ