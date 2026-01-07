Cursuri online în mai multe școli din Sălaj din cauza unor defecțiuni la centralele termice

Ministerul Educației și Cercetării  a anunțat suspendarea cursurilor cu prezență fizică și trecerea temporară în sistem online, joi și vineri, în mai multe unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți, Sălaj și Galați, ca urmare a condițiilor meteorologice severe. Unități de învățământ sălăjene cu cursuri suspendate sau mutate online:

Școala Gimnazială nr. 1 Marca

Școala Primară din Glod

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” din Zalău

Contactat, inspectorul școlar general al județului Sălaj, profesorul Gheorghe Bancea, ne-a declarat că în județul nostru, la școlile menționate în lista Ministerului Educației au aprut defecțiuni la centralele termice. Defecțiunile vor fi înlăturate mâine la școlile din Marca și Glod, iar la Mihai Viteazul, elevii vor urma cursuri online până luni, a precizat inspectorul școlar general.

