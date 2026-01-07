Scenarii optimiste pentru Autostrada Transilvania, prezentate de Asociația Pro Infrastructură

Autostrada Transilvania devine una dintre șoselele de mare viteză aflate în calcule pentru stabilirea de noi recorduri în materie de infrastructură. Pentru A3 în județ, anul 2026 este unul esențial, iar Sălajul devine un nod important în dezvoltarea infrastructurii rutiere din România. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, într-un scenariu realist-optimist, 2026 poate aduce cea mai mare serie de inaugurări consecutive pe Autostrada Transilvania.

Primele inaugurări sunt menționate de API chiar din primăvară. În luna aprilie, UMB ar putea inaugura sectorul Zimbor-Poarta Sălajului, în lungime de 12,24 kilometri. Această deschidere ar marca un pas important pentru continuitatea Autostrăzii Transilvania pe raza județului Sălaj.

Mai mult, UMB ar putea finaliza în vară și lotul Nădășelu-Zimbor. Finalizarea acestuia ar permite o circulație fluentă pe autostradă până în apropierea municipiului Zalău.

Așteptări mari există și pentru finalul verii sau începutul toamnei, când este estimată deschiderea traficului pe lotul Suplacu de Barcău-Chiribiș, cu o lungime de 26,35 kilometri. Deși termenul este luna iulie, o inaugurare în august sau septembrie ar reprezenta o întârziere scurtă pentru primul șantier de autostradă realizat de constructorul român Erbașu.

De asemenea, deschiderea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, realizate de constructorul turc Ozaltin, este așteptată în toamnă. Într-un scenariu ultra-optimist, anul 2026 s-ar putea încheia cu o inaugurare importantă pe sectorul bihorean Chiribiș- Biharia, în lungime de 28,55 kilometri. Potrivit API, acest tronson ar putea fi deschis cu aproximativ cinci luni înainte de termenul prevăzut în contract. O astfel de reușită ar permite circulația integrală pe autostradă de la granița cu Ungaria până la Nușfalău în Sălaj.

Aceste preconizări par optimiste, iar orice șofer sălăjean, și nu numai, și-ar dori ca ele să devină realitate, astfel încât 2026 să fie un adevărat an al infrastructurii pentru județ.