Sălăjenii, așteptați duminică la mișcare și orientare în Parcul Central din Zalău

După atâtea zile libere, puțină mișcare nus trică, iar Clubul Sportiv Pro-Silva Orientare Zalău vă invită duminică, începând cu ora 14,30, în parcul central din oraș pentru o porție de mișcare, dar și pentru un curs gratuit de oriemtare sportivă. „Continuăm și în acest an antrenamentele la orientare combinat cu excursii și ieșiri în natură. Orientarea este sportul care combină pregătirea fizică a unui atlet cu gândirea unui șahist în mijlocul naturii. Este un sport de proveniență militară, prin care trebuie să găsești contra timp anumite puncte de control cu ajutorul hărți și busolei. Poți începe să practici orientare strict ca un sport sau să ajungi să practici orientare prin dragostea și respectul față de natură cum a fost și este cazul meu. Oricum ai practica acest sport vei petrece timp de calitate în mijlocul naturii cu tine însuți și cu cei care îndrăgesc acest sport”, este mesajul sălăjeanului Florin Dârjan, coordonatorul clubului.

