Top 12 activităţi de încercat cu copiii în pandemie

Copii plictisiti dupa lunga perioada petrecuta in casa? Vreme proasta si imposibilitate de a socializa in spatii inchise? Activitati atent alese si organizate acasa pot inlatura plictiseala, pot consolida relatia dintre voi si pot face lucrurile mult mai suportabile.

Plantati o gradina

Stai la bloc? Nu te enerva, acesta nu este un impediment! Exista o multime de legume si plante aromatice pe care le puteti pune in ghivece, o alegere variata de plante cu flori pe care le puteti urmari imbobocind si inflorind si asa mai departe.

Un experiment fascinant este sa puneti in ghivece cotoare de ceapa, de salata verde sau de praz, sau partea superioara a ananasului (zona cu frunze si 4 – 5 cm din fruct) si sa observati cum, din acestea, cresc radacini care ajuta plantele sa se dezvolte in continuare.

Micul biolog

Poti sa te orientezi catre observatii si experimente in natura, daca micutul tau pare sa fie pasionat de fiecare gandacel. Inarmeaza-te cu o cutiuta transparenta si cu o lupa, capturati “specimene” si examinati-le, eliberati-le in natura si urmariti unde se duc, ce mananca, cum se comporta. Un simplu musuroi de furnici poate furniza ore de activitate.

O iesire cu cortul

Fie ca e vorba despre propria gradina sau despre o excursie la munte, orice copil este entuziasmat de instalarea cortului, amenajarea taberei, aprinderea focului si intretinerea acestuia, gatitul pe frigarui si alte asemenea activitati. Iar privitul stelelor inainte de culcare si ascultarea pasarilor de noapte sunt nepretuite.

Daca ai noroc, puteti observa un arici. Sau, daca discutam despre copii mai mari si va aflati in curtea casei, puteti inventa povesti de groaza.

Proiecte stiintifice

Poti gasi pe YouTube o multime de proiecte stiintifice interesante, cu ajutorul carora sa ii explici copilului fenomene fizice sau reactii chimice intr-un mod placut si captivant. Puteti face vulcani, cristale, puteti urmari reactii chimice – iar pentru ca lucrurile sa fie mai simple pentru toata lumea si mai bine organizate, poti apela la kiturile de experimente existente deja in magazine. Vezi ca exista si fabrici de slime printre ele, cu asa ceva sigur nu dai gres!

Teatru de papusi

Jocul de rol a fost intotdeauna interesant pentru cei mici, iar teatrul de papusi ofera o multime de oportunitati pentru antrenarea imaginatiei. Un alt avantaj important este ca lucrurile pot deveni exact cat de complexe iti doresti, in functie de varsta pe care o are copilul.

In cazul copiilor mai mari, eventual al celor care au frati sau surori, puteti lucra impreuna la scenariu, muzica, regie, decoruri – e o imersiune fascinanta in lumea teatrului, in care puteti descoperi, invata, inventa.

Proiecte artistice

Internetul este plin de proiecte artistice adecvate pentru copii, in functie de varsta acestora. Puteti urmari impreuna mai multe videoclipuri, sau puteti cauta pe Pinterest idei care sa includa anumite materiale, dupa care sa va apucati impreuna de treaba.

Recomandarea este sa protejezi suprafata de lucru, astfel incat sa nu fie expusa patarii sau deteriorarii. Dar asta probabil stii deja de la sesiunile de pictura ale celor mici.

Seara de film

O data pe saptamana puteti organiza seara filmelor in familie. Fiecare membru al familiei, pe rand, alege cate un film pe care sa il vizionati impreuna. Puteti pregati popcorn, nachos sau alte gustari care va plac si puteti chiar improviza un veritabil mini-cinematograf plin de perne confortabile.

Pentru ca toata lumea sa fie impacata, filmele trebuie sa fie adecvate inclusiv celui mai mic membru al familiei.

Petrecere cu dans

Un mic glob disco de cateva zeci de lei va schimba intr-un mod uimitor atmosfera de la tine din sufragerie. Muzica preferata, eventual costumatii extravagante, multa voie buna… si reteta succesului e gata.

Daca vreti sa va distrati, puteti folosi Just Dance sau, daca nu esti un utilizator al consolelor de jocuri, puteti apela la clipurile de pe YouTube. Va puteti inspira din videoclipurile pieselor – in anii ‘90 muzica era antrenanta, vestimentatiile ciudate iar miscarile va vor face sa radeti in hohote.

Seara jocurilor

Ca si in seara filmelor, puteti alege in fiecare seara cate un joc diferit, dupa preferintele membrilor familiei. Daca aveti la dispozitie o jumatate de zi, puteti chiar sa schimbati mai multe jocuri.

Majoritatea jocurilor de societate pot fi jucate – poate cu un pic de ajutor – de copiii de peste 7 -8 ani; in cazul copiilor mai mici, vei alege jocuri potrivite varstei. Nu te teme, multe dintre ele sunt atat de distractive incat va vor captiva si pe voi, adultii.

Program de fitness

Si asa te plangi ca salile sunt inchise, ca nu ai cand si unde sa faci destula miscare… ei bine, solutia este, din nou, pe YouTube. In functie de spatiu, echipamente, preferinte si conditie fizica puteti opta pentru Yoga, Pilates, Zumba, aerobic, dans, stretching – orice va place si va ajuta sa va relaxati. Sau sa radeti in hohote.

Gatiti impreuna

Iti amintesti de cat de multe retete interesante iti doreai sa testezi si nu aveai niciodata timp? Copiii s-ar bucura sa participe, iar implicarea lor in tot acest proces poate fi de ajutor pentru a le stimula si… apetitul.

Desigur, prima optiune vor fi diverse retete care le plac: paste, pizza si asa mai departe. A doua optiune, care se va bucura de succes in egala masura, sunt dulciurile.

Este o ocazie minunata sa discutati si despre ingrediente, originea lor, alimentatie sanatoasa si alte astfel de lucruri.

Faceti o vizita virtuala intr-un parc sau muzeu

Multe dintre aceste institutii au pus la dispozitia publicului tururi virtuale care te transporta pur si simplu intr-o lume magica. Te poti plimba in rezervatii africane sau poti face un tur al unor muzee pe care doar visai sa le vizitezi; e o ocazie excelenta de informare si educare, cultura generala a celui mic avand numai de castigat din aceasta experienta.

Pentru mai multe idei despre activitati distractive pentru copii, dar si sugestii legate de educatie, crestere, ingrijire, te invitam sa accesezi https://miculrinocer.ro/. Echipa lor de parinti si specialisti are o multime de recomandari interesante.