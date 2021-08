TEHNOLOGIE: Lansări şi provocări pe piaţa telefoanelor inteligente

Finalul verii vine cu un val de lansări pe piaţa telefoanelor inteligente. Marii competitorii încearcă să dea lovitura în a doua parte a anului. Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co. a prezentat două noi telefoane pliabile high-end, cu preţuri mai mici decât versiunile de anul trecut. Lansarea oficială a avut loc şi în Bucureşti într-un cadru care amintea de vacanţă şi distracţie, într-un club din zona de Nord a Capitalei.

Samsung a revenit în atenţie cu două noi modele de smartphone-uri pliabile, Galaxy Z Fold3 şi Galaxy Z Flip3, care aduc câteva îmbunătăţiri faţă de modelele anterioare. Ecranul principal al lui Galaxy Z Fold3 este un AMOLED de 7,6 inch, cu 120HZ rată de refresh. Aceeaşi rată de refresh se păstrează la ecranul secundar, de 6,2 inch. La fel ca Xiaomi, Samsung a reuşit să ascundă camera foto frontală (4MP) sub ecran. În fapt, Fold3 este primul smartphone Samsung cu această tehnologie. Noul flagship pliabil al producătorului coreean are o camera principală de 12MP, cameră ultrawide de 12MP şi una tele de 12MP, capabilă de 2X zoom optic. La interior, Galaxy Z Fold3 are un chipset Snapdragon 888, 12GB RAM şi 256GB/512GB spaţiu de stocare. Bateria are 4.400mAh, mai mică decât cea de anul trecut. Galaxy Z Fold3 va fi disponibil din 27 august şi va costa de la 1.799 euro. Modelul mai ieftin, cu un format similar vechilor telefoane cu clapetă, Galaxy Z Flip3, are un ecran principal de 7,6 inch. Există şi un ecran secundar, bun pentru notificări, de doar 1,9 inch. Sistemul foto este compus din doar două camere în acest caz, o cameră principală de 12MP şi un ultrawide, tot cu 12MP. Camera frontală, ascunsă şi ea sub ecran, are 10MP. La interior există un chipset Snapdragon 888, 8GB RAM, 128GB/256GB stocare şi o baterie de 3.300 mAh. Galaxy Z Flip3 va intra pe piaţă pe 26 august şi va costa de la 1.049 de euro. Pe lângă noile telefoane pliabile, Samsung a dezvăluit şi o nouă generaţie de ceasuri inteligente şi căşti de tip earbuds cu un nou desing şi noi funcţii. Park Sung-soon, analist la Cape Investment & Securities a declarat: „Există cu siguranţă o cerere pentru ecrane mai mari deoarece oamenii consumă mai mult conţinut media iar telefoanele pliabile sunt singura formă care permite ca ecranele mari să devină foarte portabile…problema o reprezintă preţul”. Telefoanele pliabile, aproximativ 8,6 milioane de unităţi care ar urma să fie livrate în acest an, vor reprezenta doar 0,6% din numărul total smartphones care vor fi livrate în 2021. Cu toate acestea, este vorba de o cifră dublă faţă de cele trei milioane de telefoane pliabile livrate în 2020, iar Samsung este de departe lider, cu o cotă de piaţă de peste 88%.

Xiaomi şi-a prezentat noul flagship, Mix 4, un smartphone care impresionează, în primul rând, prin aspect. Xiaomi a reuşit să ascundă camera foto frontală de 20MP sub ecran. Ecranul în sine măsoară 6,67 inch şi este un AMOLED cu rezoluţie FHD+ şi o rată de refresh de 120Hz. Întregul panou este acoperit, pentru protecţie, cu Gorilla Glass Victus. Producătorul chinez promite că ascunderea camerei frontale sub ecran nu va afecta în vreun fel calitatea capturii foto. Sistemul foto de pe spate este compus din trei camere. Camera principală este un ISOCELL HMX cu 108MP rezoluţie. Aceasta este secondată de un periscop de 8MP cu 5X zoom optic şi o cameră ultra-wide de 13MP. Mix 4 se bazează pe chipset-ul Snapdragon 888+, având 8/12GB RAM şi 128/512GB spaţiu de stocare. Bateria cu o capacitate de 4.500 mAh poate fi încărcată complet în 15 minute cu fir sau 28 de minute wireless. În funcţie de memoria şi stocarea alese, Mix 4, care a fost lansat deocamdată doar în China, va costa în jur de 770 de dolari, respectiv 970 de dolari. Noul smartphone va fi disponibil şi la nivel global, la o dată ulterioară. Pe de altă parte, conform surselor Bloomberg, seria de iPhone pe care Apple o va prezenta în toamnă, iPhone 13, va veni cu trei noi funcţii care vizează filmarea şi fotografiile. Cele trei sunt „Cinematic Video”, captura video ProRes şi o serie de opţiuni noi în ceea ce priveşte prelucrarea fotografiilor. Cinematic Video va fi nou mod de captură video, în formatul portret (cu telefonul ţinut vertical). Acesta va încerca să îmbunătăţească acest fel de filmări cu mai multe artificii tehnice, printre care blurarea fundalului. ProRes este o facilitate care promite mai multă flexibilitate în editarea filmărilor. În ceea ce priveşte prelucrarea fotografiilor, va exista un set de opţiuni de editare care va funcţiona într-un mod similar filtrelor, însă, modificările nu se vor aplica în întregime imaginii, ci doar anumitor elemente, alese de utilizator. Noua serie va fi compusă din trei modele similare ca dimensiuni cu cele de anul trecut. Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro