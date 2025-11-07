Tarife și condiții noi pentru parcarea de la Spitalul Județean din Zalău

Pentru buna funcționare a parcării de la Spitalul Județean de Urgență din Zalău, Consiliul Județean (CJ) Sălaj a stabilit tarife clare și opțiuni flexibile. Utilizarea parcării sub 10 minute este gratuită, o singură dată pe zi, după care, se aplică un tarif de 5 lei/oră. Pentru cei care folosesc parcarea frecvent, abonamentul lunar de 400 de lei este cea mai convenabilă soluție. Atenție! În situațiile în care parcarea este utilizată continuu mai mult de 120 de ore (cinci zile) fără abonament, se aplică un tarif suplimentar de 1.000 lei, calculat împreună cu tariful obișnuit pentru fiecare zi sau fracțiune de zi. Abonamentele se pot solicita începând cu data de 11 noiembrie, ora 8, printr-o cerere depusă la registratura CJ Sălaj sau transmisă prin e-mail la patrimoniu@cjsj.ro. Atribuirea lor se va face pe principiul „primul venit – primul servit”, în limita a maximum 40 de locuri. Plata se poate efectua în numerar la casieria Consiliului Județean Sălaj sau prin virament bancar în contul deschis la Trezorerie: RO19TREZ56121360250XXXXX, beneficiar Județul Sălaj, CUI 4494764.

