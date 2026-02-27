Sălăjeni cu dizabilități, pregătiți să se adăpostească în cazul unor situații de urgență

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj a organizat zilele trecute prima sesiune de pregătire adresată persoanelor cu dizabilități, având ca obiectiv dezvoltarea capacității de reacție în cazul producerii unor dezastre. Evenimentul a avut loc la sediul Asociației Naționale a Surzilor din România – Filiala Zalău, unde aproximativ 20 de beneficiari au luat parte la o activitate interactivă, adaptată particularităților de comunicare și nivelului de înțelegere al participanților. În cadrul întâlnirii au fost prezentate informații esențiale privind modul de acțiune înainte, în timpul și după producerea unor situații de risc. Totodată, au fost oferite recomandări practice pentru realizarea unui „Plan individual de urgență”, personalizat în funcție de nevoile fiecărei persoane.

