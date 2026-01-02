În Sălaj revin ninsorile

Începând de azi și până mâine dimineață, în județul nostru se vor semnala precipitații sub toate formele, care vor varia de la o zonă la alta, potrivit meteorologilor de la Severe Weather Alert – Sălaj. Prognoza arată că în zona munților Meseș și Plopiș va ninge și se va depune strat nou de zăpadă peste cel deja existent. Temporar, în cursul serii, ninsorile vor fi abundente. Ninsorile vor fi însoțite în prima parte a zilei și de intensificări ale vântului, iar vizibilitatea va fi redusă.

